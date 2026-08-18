Charles Leclerc in Sardegna col nuovo yacht: quanto costa

Il pilota della Formula 1, Charles Leclerc, ha scelto di trascorrere alcuni giorni di vacanza in Sardegna a bordo del suo nuovo lussuoso yacht

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Pausa dal Mondiale di Formula 1 e qualche giorno di relax nelle acque della Sardegna per Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari ha scelto ancora una volta l’isola per le vacanze estive, ma quest’anno a far parlare è soprattutto l’imbarcazione su cui trascorre le sue giornate in mare. Si tratta di un nuovo yacht di oltre 30 metri varato pochi mesi fa e realizzato con numerose personalizzazioni scelte dallo stesso Leclerc.

Charles Leclerc in vacanza con il nuovo yacht

Charles Leclerc, classe 1997, è uno dei volti più conosciuti della Formula 1 contemporanea. Nato e cresciuto nel Principato di Monaco, corre stabilmente con la Ferrari dal 2019 e negli anni ha affiancato alla passione per i motori quella per le imbarcazioni. Durante la pausa estiva del Mondiale 2026, il pilota ha scelto nuovamente la Sardegna, prima del ritorno in pista previsto per il Gran Premio d’Olanda. La Sardegna, del resto, durante l’estate diventa una delle mete più ambite.

In particolare, il nord-est dell’isola, dalla Costa Smeralda all’arcipelago di La Maddalena, passando per Porto Cervo e le coste di Arzachena e Olbia, ha richiamato anche quest’anno super yacht e personaggi conosciuti a livello internazionale, ma anche politici e membri di diverse famiglie reali. Come riporta ‘Leggo’, però, per Leclerc la vacanza di quest’anno ha una novità, ovvero il suo nuovo panfilo, consegnato soltanto pochi mesi fa. Il Riva 102′ Corsaro Super del pilota è stato infatti varato nel maggio 2026 nel cantiere Riva di La Spezia.

Si tratta della ventesima unità realizzata di questo modello, evoluzione del precedente 100′ Corsaro. Leclerc non è stato l’unico pilota di Formula 1 a scegliere l’isola nell’estate 2026. Anche Kimi Antonelli, pilota italiano della Mercedes e leader della classifica del Mondiale, ha trascorso alcuni giorni in Costa Smeralda. Il giovane bolognese è stato visto prima in yacht e successivamente al Phi Beach di Baia Sardinia.

Quanto costa il nuovo yacht di Charles Leclerc e com’è fatto

Il nuovo yacht di Charles Leclerc appartiene a una categoria decisamente superiore rispetto alle prime imbarcazioni acquistate dal pilota. Il Riva 102′ Corsaro Super misura 30,24 metri di lunghezza, con una larghezza massima di 6,7 metri, e può accogliere fino a 20 persone a bordo. La configurazione prevede cinque cabine destinate agli ospiti e tre per l’equipaggio. Il prezzo esatto pagato da Leclerc non è stato comunicato ufficialmente. Le valutazioni riportate da ‘Leggo’ collocano però uno yacht di questo tipo tra i 15 e i 18 milioni a seconda delle configurazioni e delle personalizzazioni richieste.

Leclerc sembra aver partecipato direttamente alla scelta di diversi elementi dell’allestimento. Per gli esterni sono stati utilizzati arredi Minotti ed è stata realizzata una vera cucina all’aperto con un mobile bar personalizzato, grill, piastra a induzione, due frigoriferi e macchina per il ghiaccio. A poppa si trova invece un beach club di oltre 35 metri quadrati. Particolarmente ricercati anche gli interni, con arredi firmati Poliform e alcuni dettagli personalmente scelti da Leclerc. Nel salone principale e nella suite armatoriale sono presenti sistemi audio e video Bang & Olufsen.

Lo yacht monta due motori MTU 16V 2000 M96L da 2.638 cavalli ciascuno, che permettono di raggiungere una velocità massima di 28 nodi e una velocità di crociera di 24 nodi. L’autonomia dichiarata nella configurazione più potente è di circa 300 miglia nautiche. Sono inoltre presenti sistemi avanzati di stabilizzazione pensati per ridurre il rollio sia durante la navigazione sia quando lo yacht è all’ancora.

Gli altri yacht di Charles Leclerc

Quello tra Leclerc e Riva è un rapporto che dura ormai da diversi anni. Come ricostruito sempre da ‘Leggo’, una delle prime imbarcazioni acquistate dal pilota risale al 2020, quando scelse un 48 Dolceriva, lungo circa 15 metri.

Il nome scelto fu Monza, un evidente omaggio alla vittoria ottenuta dal monegasco nel Gran Premio d’Italia del 2019, una delle gare più importanti della sua carriera. Il Dolceriva disponeva di due cabine, poteva ospitare comodamente quattro persone e raggiungeva una velocità massima di circa 35 nodi. Il suo valore veniva indicato in oltre due milioni di euro.

Nel 2022 Leclerc fece poi un importante salto di dimensioni passando al Riva 66′ Ribelle, uno sportfly lungo poco più di 20 metri. L’imbarcazione venne chiamata Sedici, richiamando il numero 16 con il quale il pilota corre in Formula 1.