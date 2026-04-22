Challenge prematrimoniale a Firenze: danni a statua del Biancone

Challenge prematrimoniale a Firenze termina con danni alla statua del Biancone dopo il gesto di una turista salita sulla Fontana del Nettuno

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Sabato 18 aprile, a Firenze, una turista straniera ha partecipato a una challenge prematrimoniale che, in pochi minuti, ha causato gravi danni alla Fontana del Nettuno.

La Challenge prematrimoniale in piazza Signoria a Firenze

La vicenda si è svolta nel pomeriggio di sabato in piazza della Signoria a Firenze, dove si trova la Fontana del Nettuno, conosciuta dai fiorentini come il “Biancone”.

Protagonista una turista straniera di 28 anni che, secondo quanto ricostruito, aveva deciso di partecipare a una challenge prematrimoniale. Come riportato sul ‘Corriere Fiorentino’, la prova prevedeva di toccare le parti intime della statua, nell’ambito dei festeggiamenti prima delle nozze.

La giovane avrebbe spiegato agli operatori che si trattava di un gesto richiesto dalla sfida. Per portarlo a termine, ha scavalcato la recinzione della fontana e superato il bordo della vasca; poi, per evitare di entrare in acqua, si è arrampicata sulle sculture laterali, appoggiandosi alle zampe dei cavalli.

Gli agenti della polizia municipale, presenti nelle vicinanze, sono intervenuti in tempi rapidi, la donna è stata fatta uscire immediatamente dall’area monumentale e identificata sul posto. L’episodio si è concluso con una denuncia per deturpamento di bene artistico-architettonico, avviata dopo i primi accertamenti.

Negli ultimi anni, episodi simili hanno interessato più volte il patrimonio artistico fiorentino. In un caso recente, un turista si è arrampicato su una copia del David di Michelangelo per scattare una foto, mentre in un’altra occasione una visitatrice ha simulato gesti osceni sulla statua del Bacco del Giambologna. Anche al Piazzale Michelangelo si sono registrati comportamenti analoghi, con persone salite sulla copia del David senza provocare danni evidenti e suscitando forte indignazione.

Un episodio analogo aveva riguardato proprio la Fontana del Nettuno nel 2023, quando un giovane turista era salito sulla struttura per farsi fotografare, provocando danni a una delle sculture laterali già oggetto di restauro; anche in quel caso, il gesto era legato alla ricerca di uno scatto da condividere.

I danni alla Fontana del Nettuno a Firenze

Nei giorni successivi all’accaduto, tecnici specializzati della Fabbrica di Palazzo Vecchio hanno effettuato un sopralluogo per verificare le condizioni del monumento e le analisi hanno evidenziato la presenza di danneggiamenti considerati significativi, anche se non strutturali.

Le criticità hanno riguardato in particolare alcune parti delle sculture laterali; le zampe dei cavalli, utilizzate come punto di appoggio durante la salita, hanno mostrato segni di usura e abrasioni. È stato inoltre rilevato un danno a un elemento decorativo, un fregio al quale la donna si era aggrappata per mantenere l’equilibrio.

La stima economica degli interventi necessari si aggira intorno ai 5.000 euro, cifra comunicata dall’amministrazione comunale dopo le verifiche tecniche, un importo che riflette sia il ripristino materiale sia la delicatezza dell’intervento su un’opera storica realizzata nel XVI secolo.

La sequenza di episodi registrati nel tempo ha contribuito ad alimentare un’attenzione crescente verso la tutela dei beni culturali cittadini, spesso esposti a comportamenti superficiali legati alla ricerca di contenuti per i social, e anche azioni di breve durata possono tradursi in conseguenze economiche e legali rilevanti.

Nel caso del “Biancone”, la rapidità dell’intervento ha limitato effetti più gravi, resta l’impatto simbolico dell’accaduto, che ha interessato uno dei luoghi più rappresentativi di Firenze.