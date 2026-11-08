Ora puoi cenare sospeso tra le iconiche travi rosse di San Siro

Cenare sullo Skywalk di San Siro è diventato realtà: come funziona il pacchetto hospitality del Milan che comprende la cena sulle iconiche travi rosse

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Cenare sulle iconiche travi rosse di San Siro non è più un sogno: da oggi è possibile farlo grazie alla San Siro Rooftop Experience del Milan, un’occasione unica per vivere una serata speciale tra lo Skywalk del Meazza e la Tribuna Autorità.

A San Siro si può cenare sulle iconiche travi rosse dello stadio

È difficile, se non impossibile, trovare un ristorante con una vista più spettacolare del rettangolo di gioco dello stadio Giuseppe Meazza di Milano, la Scala del calcio.

Il Milan ha già aperto le porte del suo Skywalk per le gare del campionato di Serie A contro il Bologna e l’Inter. Si cena sulla mitica copertura dell’impianto ristrutturato in occasione dei Mondiali di Italia ’90 e poi si scende in Tribuna Autorità per godersi la partita da una posizione privilegiata.

Il nuovo concept legato alle partite del Milan è opera di Club 1899, che gestisce tutte le aree hospitality del club rossonero. Si tratta di un’idea vincente, considerando che nel derby contro i ‘cugini’ dell’Inter, vinto dai rossoneri, sono stati venduti oltre 2.000 biglietti hospitality, superando anche il dato registrato nella stracittadina della scorsa stagione per numero di presenze in queste aree.

‘La Gazzetta dello Sport’ ha riportato alcuni dati interessanti relativi alle vendite online, in cui la componente internazionale pesa moltissimo: il 60% degli acquirenti arriva dall’estero, a testimonianza del grande appeal internazionale del Milan. I Paesi più rappresentati sono: Stati Uniti, Svizzera, Regno Unito, Germania e Francia.

Cosa comprende la San Siro Rooftop Experience

Sul sito ufficiale del Milan la San Siro Rooftop Experience viene presentata così: “San Siro, dall’alto. Preparati a vedere la partita dal punto più alto di San Siro. Prima del fischio d’inizio sali sullo Skywalk, a 55 metri d’altezza, e goditi una cena tra le iconiche travi rosse. Un calice in mano e lo skyline di Milano all’orizzonte, mentre sotto di te il campo si accende e gli spalti si riempiono.

Al calcio d’inizio siederai in Tribuna Autorità e vivrai la partita da una posizione privilegiata. All’intervallo e a fine gara l’Authority Lounge, la più esclusiva di San Siro, ti accoglierà per concludere una serata irripetibile”.

L’esperienza comprende la cena pre-partita sullo Skywalk dello stadio Giuseppe Meazza di Milano, a 55 metri di altezza; sedute in Tribuna Autorità; servizio di buffet di alto livello durante l’intervallo e nel post-partita presso l’Authority Lounge, al Primo Anello Rosso; servizio car valet; welcome gift esclusivo.

La San Siro Rooftop Experience si inserisce nel panorama delle offerte esclusive che le squadre italiane riservano ai propri tifosi, un settore in cui il Como ha raggiunto livelli forse inarrivabili con i suoi pacchetti vip. Il massimo è rappresentato dal Champions League Package che offre un’esperienza esclusiva in occasione delle partite casalinghe del club lariano nella massima competizione continentale.

A seconda dei piani scelti, oltre all’accesso a bordo campo allo stadio Giuseppe Sinigaglia, i pacchetti comprendono anche soggiorni in hotel a 5 stelle, degustazioni di vini ed escursioni in motoscafo sulle acque del lago di Como. Per seguire il Como in Champions League, si può scegliere anche un servizio d’autista privato 24 ore su 24 e trasferimenti opzionali da e per l’eliporto del lago; prevista anche una gift box con felpa, t-shirt e la nuova maglia ufficiale del club.