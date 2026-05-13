Catherine Zeta-Jones regala a Michael Douglas un attico a Roma

Catherine Zeta-Jones ha regalato a Michael Douglas una casa a Roma: un attico nel Centro Storico con vista mozzafiato sulla Basilica di San Pietro

Sorpresa di Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas: l’attrice gallese premio Oscar ha regalato al marito un attico che si trova in pieno Centro Storico a Roma.

Catherine Zeta-Jones ha regalato un attico a Roma a Michael Douglas

Secondo il ‘Mail on Sunday’, Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones sarebbero stati avvistati a Roma nei giorni scorsi non per una passerella mondana, ma per diversi motivi, tra i quali l’interesse nei confronti di un immobile della Capitale.

Michael Douglas, tempo fa, sarebbe rimasto folgorato da una lussuosa residenza durante una visita privata: un vero e proprio colpo di fulmine, tanto da convincere la consorte a trasformare l’immobile in un regalo da sogno. E la coppia sarebbe tornata nella Capitale per controllare l’avanzamento dei lavori nella nuova proprietà.

La casa regalata da Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas si trova in pieno Centro Storico a Roma, nei pressi di Piazza Navona, all’interno di un palazzo storico con vista sulla Basilica di San Pietro. Il tabloid britannico ha riferito che l’attore avrebbe visitato l’immobile per la prima volta solamente pochi giorni prima dell’acquisto, restando colpito dalla posizione centralissima, dalla terrazza panoramica e dagli interni di pregio.

I media britannici hanno reso noti ulteriori particolari legati all’affare immobiliare: l’acquisto sarebbe avvenuto nel mese di novembre del 2025 dopo che Catherine Zeta-Jones era stata nella Capitale insieme ai suoi genitori; Michael Douglas, invece, avrebbe visto solo pochi giorni l’immobile che la consorte gli ha regalato.

Nel corso della sua carriera cinematografica, l’attrice era già stata a Roma nel 2003, quando aveva girato diverse scene del film ‘Ocean’s Twelve’ ambientate proprio nella Capitale. A distanza di anni ha deciso di acquistare un’abitazione da regalare al marito che si aggiunge alla già nutrita collezione immobiliare della coppia di Hollywood, composta da residenze sparse in giro per il mondo, dalle Bermuda alla Spagna.

Perché Michael Douglas era a Roma

Sempre stando a quanto riferito dai media britannici, la presenza di Michael Douglas a Roma non era legata esclusivamente alla nuova casa: l’attore, infatti, sarebbe impegnato nelle riprese di ‘White Lies’, nuovo progetto del regista Oliver Stone: le riprese del film, iniziate nel mese di marzo, riguardano diverse città in giro per il mondo e oltre alla Capitale comprendono anche Bangkok e Sofia.

A Roma sono diverse le location che fanno da sfondo alle scene del film di Oliver Stone: piazza del Collegio Romano, la passeggiata dello Stadio Flaminio, via Mario de’ Fiori, il Gianicolo, via di San Sebastianello e anche la via che porta al Pantheon, quest’ultimo inserito nella classifica dei posti più recensiti su Google Maps.

Tornando a Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, i due si sono sposati il 18 novembre del 2000: dal matrimonio sono nati due figli, Dylan Michael (venuto al mondo lo stesso anno) e Carys Zeta, nata nel 2003.

Sia Michael Douglas che Catherine Zeta-Jones sono stati premiati con gli Oscar: l’attore ha vinto il primo nel 1976 da produttore di ‘Qualcuno volò sul nido del cuculo’, eletto miglior film; il secondo è arrivato nel 1988 come miglior attore protagonista di ‘Wall Street’, diretto proprio da Oliver Stone.

Catherine Zeta-Jones, invece, ha vinto il premio Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2003 per la prova offerta in ‘Chicago‘, acclamato musical capace di aggiudicarsi sei statuette a fronte di ben tredici candidature.