Finalmente giunta al termine dei suoi impegni televisivi, Caterina Balivo si concede una vacanza in pieno relax: ecco il suo omaggio al Cilento

Dopo un lungo anno di lavoro al timone de “La Volta Buona”, il talk show pomeridiano di Rai1, finalmente Caterina Balivo può concedersi un po’ di riposo. Terminate le registrazioni dell’ultima puntata della sua trasmissione, la conduttrice ha fatto i bagagli e ha lasciato la rovente città di Roma, dove vive con la famiglia: lei e il marito Guido Maria Brera si sono diretti verso la Campania, terra natale della Balivo. Meta delle loro vacanze è il Cilento, con i suoi panorami mozzafiato e le acque cristalline.

Caterina Balivo e l’omaggio al Cilento

Inizia l’estate televisiva, con i consueti aggiornamenti del palinsesto che permettono un po’ di ricambio tra i volti più noti del piccolo schermo. E così Caterina Balivo, che negli ultimi mesi ha portato avanti la conduzione del suo talk show “La Volta Buona”, può finalmente partire per le vacanze. Gli impegni in tv la tengono spesso “bloccata” a Roma, dove da tanti anni vive assieme al marito e ai loro figli Guido Alberto e Cora. Ogni volta che ne ha la possibilità, tuttavia, torna alle sue origini: la Balivo, nata e cresciuta in Campania, è profondamente legata alla terra della sua famiglia.

Anche quest’anno, dunque, per le vacanze estive ha scelto una delle perle della costiera campana: il Cilento. Da sempre grande amante dei social, Caterina sta condividendo alcuni dei momenti più belli della sua estate con i fan, regalandoci foto suggestive che immortalano proprio le spiagge da sogno e il mare turchese che fanno da sfondo al suo viaggio. La Balivo ha inoltre dedicato parole splendide alla meta di villeggiatura che la sta ospitando: “Cara costa cilentana, sei bellissima!” – ha scritto su Instagram, a corredo delle immagini che ha deciso di pubblicare.

Le vacanze di Caterina Balivo e Guido Maria Brera

Innamorata della Campania e dei suoi magnifici paesaggi naturali, Caterina Balivo quest’anno si sta riposando tra le bellezze della costa cilentana, che si snoda per oltre 100 km nel sud della regione, tra Agropoli e Sapri. Terra ricca di meraviglie, dai suggestivi borghi medievali alle spiagge di sabbia dorata, il Cilento è da sempre una delle mete preferite da milioni di turisti italiani e stranieri. Qui, la Balivo e suo marito Guido Maria Brera si stanno concedendo qualche giorno di relax al sole, a bordo di uno yacht che costeggia il tratto di litorale nei pressi di Marina di Camerota (prov. di Salerno), impegnati ad ammirare romantici tramonti e a sorseggiare cocktail rinfrescanti.

Tra le foto pubblicate da Caterina su Instagram, spiccano alcuni dei panorami più belli del Cilento. Particolarmente affascinante è la Baia degli Infreschi, una riserva marina protetta situata all’interno del Parco Nazionale del Cilento: facilmente raggiungibile in barca o attraverso un lungo percorso di trekking di quasi due ore, vanta acque cristalline e incantevoli grotte sottomarine. Una di queste è la Grotta Azzurra, che si dipana per circa 85 metri tra le rocce, nei pressi di Cala Guarracini. Grazie ad un suggestivo gioco di luci, generato dall’effetto di rifrazione dei raggi solari all’interno della cavità, l’acqua assume una spettacolare tonalità turchese che lascia tutti a bocca aperta.