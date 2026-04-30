Il Castello delle Cerimonie diventa di proprietà del Comune

Il Castello delle Cerimonie, diventa proprietà del Comune di Sant'Antonio Abate: la decisione in attesa del ricorso al Tar sulla revoca delle licenze

Il Castello delle Cerimonie è diventato del Comune di Sant’Antonio Abate dopo due anni dalla sentenza di confisca per abusivismo edilizio: nei giorni scorsi è avvenuto il passaggio di proprietà all’Amministrazione Comunale, in attesa del ricorso al Tar sulla revoca delle licenze.

Perché il Castello delle Cerimonie è diventato proprietà del Comune

La sindaca di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale, riguardo la vicenda ha dichiarato: “Presso gli uffici della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli, è stata formalmente completata la trascrizione che certifica il passaggio di proprietà al Comune di Sant’Antonio Abate degli immobili e dei terreni afferenti alla struttura ricettiva denominata Grand Hotel La Sonrisa – le parole della Abagnale riportate da ‘Repubblica’ – la trascrizione, richiesta nell’immediatezza della notifica della sentenza definitiva che ha sancito la confisca e l’acquisizione a patrimonio comunale del compendio immobiliare, era attesa ormai da quasi due anni”.

La Abagnale ha fatto sapere che il passaggio di proprietà “permetterà agli uffici comunali abatesi di avviare tutte le successive attività che porteranno all’effettiva presa di possesso di immobili e terreni”. A tal proposito, la sindaca ha spiegato: “Il primo passaggio riguarda l’ordinanza di sgombero, che è stata già emessa e in corso di notifica agli occupanti di tre immobili residenziali. In attesa che il Tar si esprima sull’ordinanza comunale che prevedeva il ritiro delle licenze per le attività ristorativa e ricettiva, attualmente sospesa, sono state avviate le procedure per liberare gli immobili a uso abitativo, anche questi oggetto dell’acquisizione a patrimonio dell’Ente”.

Diverso, invece, il discorso che riguarda la parte commerciale della struttura: “Questa seconda fase resta necessariamente ancorata alle tempistiche dettate dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, al momento non ancora note e non comunicate neanche all’esito del giudizio dello scorso 29 gennaio, quando gli stessi giudici hanno confermato la validità del provvedimento che prevede il pagamento di un canone di occupazione sine titulo da parte dei gestori della struttura turistico-ricettiva. Nonostante siano trascorsi tre mesi da quella udienza, il Tar Campania non si è ancora espresso in merito alla sospensiva precedentemente concessa ai gestori delle attività di albergo e ristorante”.

La storia de La Sonrisa, il Castello delle Cerimonie

Il Castello delle Cerimonie è il nome con cui è diventato famoso il Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, albergo campano utilizzato come location del programma tv ‘Il Boss delle Cerimonie’, in onda per la prima volta nel 2014. Alla scomparsa del proprietario della struttura ricettiva, Antonio Polese, il nome dello show è stato cambiato, diventando appunto ‘Il Castello delle Cerimonie‘.

Nonostante il nuovo titolo, il programma il format del programma è rimasto sostanzialmente il medesimo: in ogni puntata i proprietari dell’albergo organizzano delle cerimonie; se prima si trattava esclusivamente di matrimoni, già a partire dalla seconda edizione l’organizzazione si è allargata anche ad altri eventi, dalle prime comunioni ai battesimi, passando per le feste di compleanno.

A fare da sfondo alle varie puntate del programma è il Grand Hotel La Sonrisa che si mostra sempre in tutto il suo splendore: è stato rinominato ‘Il Castello’ per via dell’imponenza della sua struttura in stile barocco, evidente soprattutto negli arredi, nella tappezzeria e nelle decorazioni.