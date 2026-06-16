Il Castello delle Cerimonie ha chiuso: impossibile prenotare

È la fine di un'era per il Castello delle Cerimonie: impossibile prenotare al Grand Hotel La Sonrisa di Sant'Antonio Abbate; cosa succede adesso

Finisce un’era per il Castello delle Cerimonie: dopo la revoca della licenza confermata dal Consiglio di Stato, si ferma l’attività della storica struttura alberghiera di Sant’Antonio Abate, diventata celebre grazie a due reality show.

Impossibile prenotare al Castello delle Cerimonie

A riprova della chiusura dell’imponente struttura alberghiera, andando sul sito ufficiale dell’hotel nella sezione dedicata alle prenotazioni, ci si trova davanti al seguente avviso: “Siamo spiacenti ma non ci sono camere disponibili nel periodo selezionato o ci sono restrizioni nel numero di pernottamenti minimi richiesti”.

Il Castello delle Cerimonie ha chiuso i battenti dopo quaranta anni di attività, a causa della revoca delle licenze, arrivata in seguito al pronunciamento del Consiglio di Stato che nei giorni scorsi ha respinto la richiesta presentata dalla famiglia Polese, contro la stessa revoca decisa dal Comune di Sant’Antonio Abate.

In precedenza, già il Tribunale Amministrativo della Campania aveva confermato il provvedimento, poi impugnato dai proprietari presso il Consiglio di Stato, ma senza l’esito sperato. Come riportato da ‘FanPage’, i matrimoni in programma al Castello delle Cerimonie da qui al 2027 sono stati spostati in altre sedi.

La famiglia Polese si sarebbe già mossa per dirottare tutti gli eventi programmati in altre strutture della Campania, in particolare nella zona del Vesuviano e nell’area Stabiese. Intanto nella serata di domenica 14 giugno 2026, si sarebbe svolto un ultimo evento al Castello delle Cerimonie: una festa a tema scaramanzia, come a voler provare a invocare la buona sorte per i giorni che aspettano proprietari e dipendenti.

Proprio i dipendenti della struttura alberghiera hanno lanciato diversi appelli sui social contro la chiusura del Grand Hotel La Sonrisa. Uno dei lavoratori con più anni di servizio presso l’hotel, ha pubblicato su Facebook un post che sta raccogliendo diversi attestati di solidarietà:

“Si possono rispettare le leggi e trovare soluzioni senza distruggere posti di lavoro e senza cancellare una realtà che ha dato occupazione e ospitalità a tante persone. Serve buon senso, dialogo e rispetto per chi rischia di perdere tutto da un giorno all’altro”.

Cosa succederà al Castello delle Cerimonie La Sonrisa

Tecnicamente il grande complesso diventato famoso grazie ai reality show ‘Il boss delle cerimonie’ e ‘Il castello delle cerimonie’ resterebbe aperto, ma si tratta solo di una questione formale: in mancanza delle licenze non può svolgere alcuna attività alberghiera e nemmeno di ristorazione, dunque non può ospitare, matrimoni, ricevimenti e feste.

Tutto finito? Ancora, in linea teorica, restano tre possibilità per provare a salvare il Castello delle cerimonie passato nel frattempo sotto la proprietà del Comune di Sant’Antonio Abbate. La prima è l’udienza pubblica davanti al Consiglio di Stato fissata per il 24 novembre del 2026, anche se la recente ordinanza contiene già giudizi sfavorevoli alla proprietà.

La seconda possibilità riguarda la Cassazione che il 9 luglio si pronuncerà sul ricorso contro il rigetto della richiesta di revisione del processo per lottizzazione abusiva con la difesa che ha dichiarato di avere nuove prove in mano. La terza e ultima strada è Strasburgo, dove i legali hanno portato la vicenda davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.