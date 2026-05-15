Il Castello delle Cerimonie "resti aperto": nuovo colpo di scena

Castello delle Cerimonie, arriva nuovo colpo di scena: per il Consiglio di Stato il Grand Hotel La Sonrisa di Sant'Antonio Abate deve restare aperto

Nuovo colpo di scena per il Castello delle Cerimonie: il Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate resta aperto dopo il ricorso presentato dalla famiglia di proprietari presso il Consiglio di Stato che ha sospeso la decisione del Tar sulla revoca della licenza per la struttura alberghiera di Sant’Antonio Abate, comune della Città Metropolitana di Napoli.

Castello delle Cerimonie, la decisione del Consiglio di Stato

In base a quanto disposto dal Tar della Campania, il Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate avrebbe dovuto chiudere i battenti nelle scorse ore: i proprietari della struttura si sono opposti e hanno presentato ricordo al Consiglio di Stato che al momento ha sospeso l’efficacia e l’esecutività della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale.

L’ordinanza del Consiglio di Stato in merito al Castello delle Cerimonie, riportata dal ‘Corriere della Sera’, recita così: “Fino alla pronuncia collegiale è senz’altro prevalente l’esigenza di assicurare la prosecuzione delle attività economiche svolte dagli appellanti, inibendo l’esecuzione della sentenza impugnata e dei provvedimenti amministrativi oggetto di contestazione davanti al Tar“.

Ignazio Tranquilli, uno degli avvocati che difendono il Grand Hotel La Sonrisa, ha commentato così la decisione: “Finalmente uno spiraglio di giustizia in un clima inusuale di accanimento amministrativo”. Un altro legale, Dario Vannetiello, ha dichiarato: “L’autorità amministrativa dovrebbe attendere l’esito delle istanze e dei ricorsi che sono ancora pendenti – si legge su ‘SkyTg24’ – anche questa decisione ci fa comprendere come, in una situazione del genere, evidenti ragioni di opportunità suggeriscano di non accelerare gli effetti della precedente sentenza di condanna, che è attualmente oggetto di revisione”.

La sindaca di Sant’Antonio Abate, Era stata Ilaria Abagnale, aveva annunciato la revoca delle licenze per il Castello delle Cerimonie su decisione del Tar, emanando anche un’ordinanza di sgombero che avrebbe interessato gli ambienti a uso commerciale dell’albergo: tutto sospeso in attesa di nuovi pronunciamenti.

Il Castello delle Cerimonie resta aperto: cosa succede

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati della famiglia Polese, i proprietari della rinomata struttura alberghiera di Sant’Antonio Abate, sospendendo la decisione del Tar che aveva disposto la chiusura di tutte le attività. Il Grand Hotel La Sonrisa resterà aperto, almeno fino allea prossima discussione in Camera di Consiglio, prevista per la giornata di giovedì 4 giugno 2026.

Il rischio di danni economici gravi e irreparabili per la struttura ricettiva e per tutti i componenti dello staff, ha un peso rilevante e ha portato il Consiglio di Stato a sospendere quanto stabilito dal Tribunale Amministrativo della Campania, almeno momentaneamente.

Nei giorni scorsi, inoltre, la difesa della famiglia Polese ha depositato una seconda richiesta di revisione, fondata su otto prove nuove, distinte da quelle già utilizzate in precedenza. A tal proposito, l’avvocato Vannetiello ha sollevato una questione: “C’è il rischio che vengano provocati danni gravissimi e irreparabili. Qualora il Comune decidesse di abbattere la struttura, cosa succede se nei prossimi mesi la Cassazione o la Corte d’Appello dispongano la revoca della confisca? Chi dovrebbe pagare i ciclopici danni arrecati?”. La vicenda giudiziaria, dunque, risulta particolarmente intricata e bisognerà attendere ancora prima di conoscerne l’esito.