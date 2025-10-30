Incastonato tra le Dolomiti di Brenta, il suggestivo Castel Nanno ha ospitato alcune temibili prove cui si sono sottoposti i concorrenti di The Traitors Italia

Un antico maniero stregato, incastonato tra le cime innevate del Trentino Alto Adige: è questa la bellezza magica di Castel Nanno, che è stato scelto come location per The Traitors Italia. A rendere speciale l’atmosfera che vi si respira è l’insieme di misteriose leggende e cruenti racconti di streghe, tramandati di generazione in generazione, che vedono il castello come protagonista. Scopriamo la sua affascinante storia.

Il suggestivo Castel Nanno in Trentino Alto Adige

Situato nella Val di Non, all’interno del territorio del comune di Villa d’Anaunia (prov. di Trento), questo antico castello vanta una lunga storia e un’atmosfera davvero da brividi. Castel Nanno è incastonato tra le Dolomiti di Brenta, ai piedi delle quali svetta con la sua torretta centrale, che lo rende elegante e austero allo stesso tempo. Secondo alcune fonti, il maniero affonderebbe le sue radici nella prima metà del ‘200, per poi essere restaurato alcuni secoli dopo. La ristrutturazione cinquecentesca lo ha trasformato nello splendido edificio che ancora oggi possiamo ammirare.

Castel Nanno è anche avvolto da misteriose leggende: si dice che qui vennero arse vive numerose streghe, e che tra le sue mura si svolse la tragica storia di due innamorati, Melisenda e Ludovico. Essendo di proprietà privata, il castello è visitabile solo in alcune giornate e durante i fine settimana. La visita prevede l’accesso ad alcune delle più suggestive stanze del primo e del secondo piano, oltre ad un tour dei giardini da cui si gode di una magnifica vista panoramica sulle montagne del Trentino.

Castel Valer e il suo fascino misterioso

Ma Castel Nanno non è l’unica location scelta per ospitare i concorrenti di The Traitors Italia: un altro splendido maniero del Trentino Alto Adige fa da sfondo al reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Si tratta di Castel Valer, situato a poca distanza dal paesino di Tassullo, su una collina cinta da meleti da cui offre un incantevole panorama. Le sue mura raccontano oltre mille anni di storie, loschi intrighi e vicende familiari, un vero e proprio tuffo indietro nel tempo.

Il maniero è perfettamente conservato, con la sua torre ottagonale alta ben 41 metri che si staglia contro le Dolomiti. Anche in questo caso è possibile visitarlo solo in alcune giornate, ed è necessario prenotare l’accesso con una guida esperta: così gli ospiti hanno la possibilità di scoprire le sue antiche sale e tutti i segreti che vi si celano, ma anche di ammirare la cappella di San Valerio e gli affreschi realizzati da Giovanni e Battista Baschenis.

Cos’è The Traitors Italia

The Traitors Italia è il nuovo reality show firmato Prime Video, un gioco mozzafiato ricco di intrighi e di misteri tutti da svelare. Composto da 6 episodi in onda a partire dal 30 ottobre 2025, lo show è condotto da Alessia Marcuzzi e promette grande suspense ai suoi spettatori. I 14 concorrenti sono divisi in due fazioni, i leali e i traditori. Nessuno, ovviamente, sa a quale gruppo appartengono gli altri compagni d’avventura.

Lo scopo del gioco consiste nel bandire i concorrenti sospettati di essere i traditori, attraverso una votazione che coinvolge tutti i partecipanti. Durante la notte, invece, hanno inizio le trame più segrete: i traditori scelgono chi “uccidere”, eliminando pian piano i leali dal gruppo. Alla fine del format, il montepremi in denaro viene suddiviso tra i leali, a patto che nel gruppo di persone rimaste in gioco non vi sia alcun traditore. Al contrario, sono proprio i traditori ad ottenere la vincita.

Ecco il cast di questa prima edizione di The Traitors Italia: