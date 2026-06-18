A Castel di Guido scoperta antica villa romana: si può visitare

Importante scoperta a Castel di Guido dove è stata riportata alla luce un'antica villa romana di età imperiale: lo scavo può già essere visitato

Grazie alla segnalazione di uno scavo abusivo nella tenuta agricola di Castel San Guido è stata scoperta un’importante villa romana di età imperiale, scoperta al termine delle indagini archeologiche condotta dalla Soprintendenza di Roma del Ministero della Cultura.

Scoperta un’antica villa romana a Castel di Guido

La scoperta ha riportato alla luce parte di una grande villa suburbana, probabilmente collegata all’antica via Aurelia, e inserita nel contesto del territorio di Lorium. Le indagini sono state condotte con la direzione scientifica dell’archeologa della Soprintendenza, Alessia Contino: scoperti ambiente molto ben conservati, con murature alte fino a 1,5 metri, mosaici e intonaci dipinti.

Della villa è stato anche individuato l’atrio, composto da un impluvium centrale e da raffinate decorazioni caratterizzate da motivi geometrici e vegetali, attorno a cui si sviluppano vani pavimentati a mosaico e strutture che si possono riferire alle attività produttive dell’abitazione.

Spicca anche una statua frammentata, subito diventata oggetto di studio, raffigurante un personaggio barbuto che trasporta un piccolo animale domestico, probabilmente un vitello oppure un maialino: potrebbe essere il dio Silvano, divinità agreste legata al mondo rurale.

Lo scavo che ha riportato alla luce l’antica villa romana si può già visitare: sarà aperto al pubblico sabato 20 giugno 2026 con visite guidate organizzate dalla Soprintendenza Speciale di Roma. La qualità dei reperti, delle decorazioni musive e pittoriche testimonia l’elevato rango sociale dei proprietari della villa, che potrebbe essere appartenuta a esponenti dell’aristocrazia romana vicini al demanio imperiale di Lorium, frequentato da Adriano, Antonino Pio e Marco Aurelio.

L’annuncio del Ministro della Cultura Alessandro Giuli

L’operazione che ha portato al ritrovamento di un’antica villa romana di età imperiale è stata annunciata così dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli: “In pochi giorni i funzionari del Ministero della Cultura, in collaborazione con i Carabinieri, hanno bloccato un intervento clandestino messo in sicurezza un’area archeologica, portato alla luce i resti di una splendida villa di epoca imperiale nella campagna romana in cui si trovavano le residenze imperiali della dinastia antonina. Un intervento esemplare di tutela e ricerca che esprime il profondo legame tra le Soprintendenze e il territorio, che si conclude con un open day, una apertura dello scavo ai cittadini per restituire loro la storia della città”.

Della scoperta ha parlato anche Daniela Porro, Soprintendente Speciale di Roma: “La scoperta della villa romana a Castel di Guido dimostra non solo l’eccezionale ricchezza archeologica della nostra città anche fuori dal centro storico – ha spiegato – ma anche l’efficacia di una tutela fondata sulla cooperazione e sulla prontezza d’intervento. Siamo particolarmente felici di organizzare un open day per restituire ai cittadini un pezzo del loro patrimonio”.

L’archeologa della Soprintendenza Alessia Contino, ha invece dichiarato: “Grazie alla segnalazione venuta dal territorio e alla tempestività dell’intervento è stato possibile individuare parte di una più estesa villa di età imperiale mai attestata prima d’ora e mettere in luce uno splendido contesto di decorazioni, oltre al rinvenimento di una statua in pregiato marmo bianco. Un altro importante tassello che apre nuove prospettive per la conoscenza e la salvaguardia del nostro territorio ricco di storia”.