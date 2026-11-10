Caso fast food a Cortina e Campiglio: interviene il Governo

Continua a far parlare l'apertura dei due fast food a Cortina d'Ampezzo e Madonna di Campiglio: l'intervento del Ministro Francesco Lollobrigida

Il caso dei fast food in arrivo in alcune località di montagna in Italia continua a far discutere: sull’argomento è intervenuto anche Francesco Lollobrigida, ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Le parole di Lollobrigida sul caso fast food a Cortina e Campiglio

“Non sono pregiudizialmente contrario alle innovazioni, ma ritengo che l’ambiente montano e ciò che i turisti cercano in un’esperienza tra le cime siano agli antipodi della cultura del fast food – le parole di Lollobrigida riportate da ‘Efanews’ – non è una questione di campanilismo o nazionalismo, ma c’è una netta differenza tra la cultura, l’identità e la tradizione che, immagino, cerchino tutti coloro che frequentano le nostre straordinarie montagne e una cultura alimentare che rappresenta l’esatto opposto”.

E ancora: “Al di là dei prodotti che verranno distribuiti, nulla è più lontano dalla serenità delle vette che abbuffarsi velocemente di un prodotto standardizzato e omologante. Credo e spero che saranno gli stessi turisti e cittadini a dare un giudizio categorico su questo modello, continuando a scegliere prodotti di eccellenza nei rifugi che mettono al primo posto la qualità e il benessere garantito da quella convivialità che fa della nostra cucina l’unica riconosciuta nel pianeta come patrimonio da tutelare e difendere. Saranno i cittadini a esprimere un giudizio definitivo su questa scelta e auspico che le istituzioni, anche di carattere locale, sappiano intervenire con norme di protezione di un modello alimentare tanto ricercato quanto apprezzato”.

Lo stesso ministro Lollobrigida ha posto l’attenzione sulla legittima concorrenza e sulla qualità dell’offerta: “La legittima concorrenza sulle nostre montagne, anche nella ristorazione, deve essere incentrata sulla ricerca di una qualità accessibile a tutti, anche in termini di costi. Questa è la sfida, senza dover ripiegare su livelli e standard, dal mio punto di vista, inferiori sia sul piano qualitativo sia su quello culturale”.

Dove aprono i fast food sulle montagne italiane

Oltre a Lollobrigida, anche il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha affrontato la questione: “Montagna e fast food sono agli antipodi – si legge sul ‘Corriere della Sera’ – i turisti internazionali scelgono la nostra terra per l’autenticità dei luoghi e dei sapori tipici, i nostri sapori italiani, quelli dell’unica cucina al mondo riconosciuta patrimonio dell’umanità dall’Unesco.

Certe decisioni rischiano di snaturare l’identità dei nostri luoghi iconici, rendendoli uguali a tutti gli altri. La montagna va valorizzata per quello che è, non omologata, perché è proprio la sua identità a renderla unica e attrattiva in tutto il mondo. Non si tratta di essere contro l’impresa o contro i giovani. Si tratta di difendere un modello di turismo che fa crescere i territori senza cancellarne l’anima”.

Uno dei due punti vendita della nota catena di fast food del pollo fritto aprirà a Madonna di Campiglio, a 1.700 metri di altitudine: il locale verrà inaugurato nell’area di Piana di Nambino, vicino a Meraviglioso Campiglio.

L’altro locale, invece, sorgerà a un’altitudine ancora maggiore: a oltre 2.000 metri, nella zona Monte Faloria-Cristallo a Cortina d’Ampezzo, una delle località più gettonate d’Italia per le case di lusso. Le inaugurazioni dei due punti vendita sono in programma per la giornata di sabato 5 dicembre 2026, in concomitanza con l’inizio della stagione invernale.