Lago Maggiore, caso Brebbia: acqua eccellente ma vietato tuffarsi

Tra le spiagge del lago Maggiore monitorate da Ats Insubria, ce n'è una valutata "eccellente" ma dove vige il divieto di balneazione: il motivo

Ats Insubria ha reso noti i dati relativi al monitoraggio delle spiagge sul lago Maggiore: nella maggior parte dei casi le acque sono state definite tutte con qualità “eccellente” o “buona”; fa notizia il caso di una spiaggia “eccellente” ma con il divieto di balneazione.

Perché a Sabbie d’Oro di Brebbia c’è il divieto di balneazione

La spiaggia Sabbie d’Oro di Brebbia fa storia a sé, in quanto le sue acque sono state classificate di qualità “eccellente”, ma nonostante ciò resta in vigore il divieto di balneazione, in quanto quel tratto di spiaggia non è più accessibile.

Dall’amministrazione Comunale hanno già fatto sapere che stanno valutando la possibilità di realizzare una nuova spiaggia in un’altra area, anche se serviranno nuove analisi e una variante urbanistica.

Quella di Sabbie d’Oro a Brebbia è una delle spiagge più caratteristiche della sponda lombarda del lago Maggiore ce in genere ha spiagge ghiaiose: si trova (o forse sarebbe meglio dire, si trovava) a circa metà strada tra le vicine spiagge di Ispra e Monvalle.

L’area, oltre che per la bellezza del suo paesaggio, ha una grande importanza anche a livello naturalistico, perché ospita molti esemplari di fragmiteto, conosciuta anche come cannuccia di palude, e di salice bianco, insieme a ben 29 diverse specie di uccelli nidificanti.

Il sindaco di Brebbia, Giulio Brughera, ha parlato così del paradosso della spiaggia Sabbia d’Oro, dove non è possibile tuffarsi nonostante le acque siano eccellenti:

“Le acque sono classificate eccellenti ma in pratica l’area non è più facilmente accessibile e la spiaggia non esiste più – le parole del primo cittadino riportate da ‘Prealpina.it’ – stiamo pensando di creare un’altra spiaggia altrove, ma ci vorrà una variante di piano e poi le analisi dell’Ats. Un peccato perché in passato era accessibile ma le acque non erano così buone come adesso”.

Il Comune di appartenenza della spiaggia Sabbie d’Oro è Brebbia che fa parte della provincia di Varese; nel suo territorio ci sono molti campi destinati all’uso agricolo, in alcuni dei quali da anni si sta recuperando l’antica coltivazione del Fagiolo di Brebbia, diventato Comunità del Cibo di Slow Food.

Le spiagge monitorate sul lago Maggiore

In totale sono 22 le spiagge monitorate da parte di Ats Insubria sul lago Maggiore, scelto come location della serie Netflix ‘Gentlemen’ di Guy Ritchie, e la qualità è risultata sempre “buona” o “eccellente”. Tra le acque al top, definite “eccellenti”, troviamo quelle di Brezzo di Berdero, Castelveccana, Ispra, Laveno Mombello, Leggiuno, Luino e Maccagno.

Otima la balneazione anche a Monvalle, a Porto Val Travaglia, a Ranco, a Lisanza (frazione di Sesto Calende), e Tronzano. Goletta Verde ha monitorato anche alcuni rii della zona bocciandone alcuni come “Acqua Nigra” a Ispra.

Monitoraggio di Ats anche sul lago di Comabbio, dove la qualità è risultata eccellente, ma la balneazione è vietata per questioni legate alla sicurezza. Buoni risultati anche per il lago di Monate a Travedona, quello di Ghirla e il Ceresio; bene il lago di Como che ha visto nuove spiagge monitorate di recente, di cui tra in città e una sola non balneabile.