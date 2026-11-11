L'incredibile caso del "bambino fantasma" a Mandello del Lario

Il caso del "bambino fantasma" di Mandello del Lario, senza documentazione all'anagrafe per via di un errore commesso in Francia, Paese dove è nato

Sta facendo discutere il caso del “bambino fantasma” di Mandello del Lario che da tre anni non riesce a ottenere un riconoscimento ufficiale all’anagrafe italiana, a causa di un errore commesso in Francia, Paese in cui è nato durante una visita dei genitori ad alcuni parenti. La mancanza di una documentazione regolare rischia di complicare procedure fondamentali per il bimbo, come l’accesso alle vaccinazioni e l’iscrizione alla scuola dell’infanzia.

Il caso del “bambino fantasma” di Mandello del Lario

I genitori del bambino, quando la madre era in gravidanza, andarono in visita ad alcuni parenti in Francia, rassicurati dal ginecologo sul fatto che mancavano ancora tre settimane prima del parto. La previsione, tuttavia, non fu rispettata: il bimbo nacque in anticipo, il 7 luglio del 2023, mentre la coppia che si trovava a Parigi.

Al rientro in Italia, i genitori scoprirono che gli impiegati francesi avevano sbagliato il certificato di nascita, inserendo due nomi diversi al posto di quelli della coppia, e per giunta anche con nazionalità differenti. Che si sia trattato di un errore di distrazione o di battitura oppure di una svista dovuta a uno scambio di nomi: da quel giorno è iniziata una battaglia giudiziaria per per ottenere la rettifica e la successiva trascrizione dell’atto di nascita francese.

I genitori hanno chiesto al Comune di Mandello del Lario la trascrizione nei registri dello stato civile italiano, ma la richiesta è stata respinta, in quanto nell’atto di nascita francese risultano indicate generalità non corrispondenti a quelle effettive della madre e del padre del minore.

Successivamente la vicenda è arrivata davanti al Tribunale di Lecco, dove alla coppia è stato risposto che l’atto non può essere trascritto a causa degli errori contenuti nelle generalità dei genitori e non può essere rettificato in sede giudiziale, trattandosi di un atto estero e non italiano.

La vicenda è quindi proseguita presso la Corte d’Appello di Milano che ha indicato due vie alla coppia: avviare le pratiche di rettifica in Francia oppure ricominciare da capo, ma con una causa mirata per accertare la filiazione prima di procedere oltre.

Il bimbo adesso ha poco più di tre anni ma si ritrova in una sorta di limbo burocratico che lo rende praticamente un “fantasma” in Italia. La madre, pur essendo nata all’estero a sua volta, è cittadina italiana e il padre ha un permesso di lungo soggiorno: i due si sono regolarmente sposati in Italia e risiedono da anni in provincia di Lecco dove lavorano entrambi.

Le parole dell’avvocata

Sul ‘Corriere della Sera’ sono state riportate le dichiarazioni dell’avvocata che sta seguendo il caso del bambino di Mandello del Lario: la legale ha spiegato di essere intenzionata a richiedere il test del Dna per risolvere il caso.

“Un caso che va risolto, abbiamo chiesto sia allo studio di un genetista, sia ad altri laboratori di effettuare il test del Dna per poi avviare la causa per il riconoscimento della filiazione. Inoltre, chiederò al Tribunale di Lecco di nominare un curatore speciale per il minore che possa tranquillamente effettuare a suo nome qualsiasi cosa, dalle vaccinazioni all’iscrizione all’asilo, in attesa che si definisca l’intera vicenda. Al momento – ha concluso l’avvocata – il piccolo ha una tessera sanitaria temporanea che scadrà a fine anno”.