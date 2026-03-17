A Caserta nasce la pizza "Mancanza di personale": la provocazione

A Caserta nasce la pizza Mancanza di personale una provocazione nella ristorazione che racconta la difficoltà di trovare lavoratori nel settore

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Nel locale Cambia-Menti di San Leucio, provincia di Caserta è stata introdotta una pizza che non viene servita al tavolo; al momento giusto il cliente riceve un segnale, si alza e la ritira da solo. Un gesto semplice, che cambia l’esperienza abituale e invita a osservare ciò che accade da una prospettiva diversa.

Gli ingredienti della pizza “mancanza di personale”

La pizza “Mancanza di personale” è realizzata con ingredienti scelti con precisione. Il pomodoro giallo è il punto di partenza, affiancato da componenti sapide e da una salsa che accompagna senza sovrapporsi. Il risultato mantiene equilibrio e pulizia, lasciando spazio al significato dell’esperienza.

Quando la pizza è pronta, il cliente viene avvisato tramite un dispositivo luminoso. A quel punto si alza, raggiunge il banco e la ritira; può consumarla sul posto, osservando il lavoro della cucina, oppure tornare al tavolo.

L’idea è del pizzaiolo Ciccio Vitiello che ha volutamente rasformato questo meccanismo in una riflessione concreta sul mondo della ristorazione. Come riportato su ‘Gambero Rosso’, ha spiegato: “Questa pizza può sembrare strana ma non è una trovata promozionale, bensì una denuncia”.

Il pizzaiolo casertano ha costruito negli anni un percorso solido, iniziato in giovane età e sviluppato attraverso esperienze dirette e progetti personali, e oggi la sua attività unisce attenzione al territorio e nuove forme di espressione, affiancando alla pizzeria anche iniziative come un food truck itinerante.

La provocazione della pizzeria Cambia-Menti di Caserta

Il gusto della nuova pizza si inserisce all’interno di un percorso degustazione che attraversa diverse tecniche di lavorazione, dalla pizza fritta a quella al forno, ogni portata racconta una fase diversa. In questo caso, però, l’attenzione si sposta sul gesto, che diventa parte del messaggio, ovvero che la ristorazione continua a crescere dal punto di vista economico, ma incontra difficoltà nel trovare personale.

I dati del Rapporto Ristorazione FIPE 2025 indicano un comparto in espansione, con valori superiori al periodo pre-pandemia. Al contempo, una parte significativa degli operatori segnala carenze di organico e una ricerca costante di collaboratori e molte attività lavorano con squadre ridotte.

La difficoltà riguarda anche la formazione. Le figure specializzate risultano meno disponibili e il settore risente di una percezione culturale che negli anni ha allontanato molti giovani da questi mestieri.

Vitiello ha osservato: “Per anni si sono fatti turni massacranti, 14 o 15 ore pagate per otto, senza straordinari e senza prospettive. La conseguenza è che oggi molti ragazzi non vogliono più entrare in questo mondo”.

La provocazione della pizzeria si inserisce in questo contesto e coinvolge anche il cliente. Il gesto richiesto, semplice ma insolito, permette di percepire una parte del lavoro quotidiano che normalmente resta invisibile.

Vitiello ha richiamato anche il tema della responsabilità condivisa: “Facciamo di tutto per rendere la serata bellissima, ma anche i clienti hanno una responsabilità. Se vogliamo un futuro per questo mestiere, il rispetto deve funzionare in entrambe le direzioni”.

Accanto alla riflessione, il progetto include un impegno concreto, difatti la pizzeria ha avviato collaborazioni con istituti alberghieri locali, coinvolgendo gli studenti in attività operative retribuite e integrate nel lavoro quotidiano.

Lo stesso Vitiello ha ribadito: “Se vogliamo cambiare questo settore dobbiamo partire dalla formazione e dal rispetto del lavoro”.

La pizza resta al centro dell’esperienza, ma diventa anche uno strumento per osservare un cambiamento in corso e un invito a guardare il settore con maggiore attenzione.