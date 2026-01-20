Le case di Valentino da Capri alla villa sull'Appia Antica a Roma

Lo stilista Valentino ha lasciato un notevole patrimonio immobiliare: la splendida villa sull'Appia Antica a Roma, la casa a Capri e tante proprietà all'estero

Nel corso della sua vita, Valentino Garavani ha accumulato un notevole patrimonio immobiliare: ha acquistato splendide ville, antichi palazzi nobiliari, attici super lussuosi e persino un castello, dove ha trascorso gran parte del suo tempo. La città di Roma, che ha visto lo stilista muovere i primi passi per creare il suo impero, è sempre rimasta nel suo cuore. Lo dimostra l’incantevole villa situata sull’Appia Antica, dove tornava ogni volta che rientrava in Italia – e dove ha passato gli ultimi attimi della sua vita, fino a quando si è spento, lo scorso 19 gennaio 2026. Scopriamo tutte le proprietà immobiliari di Valentino.

La splendida villa di Valentino a Roma

Sebbene abbia vissuto per lungo tempo a Parigi, lo stilista ha sempre amato la città di Roma: è qui che aveva acquistato una splendida residenza, dove tornava spesso per trascorrere del tempo con i suoi affetti e per gestire gli affari in Italia. Si tratta di una villa situata lungo l’Appia Antica, in una zona molto tranquilla e circondata da numerose abitazioni di pregio.

La dimora è cinta da un grande parco ricco di statue, fontane e alberi secolari, sui quali le ampie vetrate offrono un’incantevole vista. All’interno, la casa ospita grandi saloni e molte camere: ogni ambiente è caratterizzato dal perfetto mix tra classico e moderno, tutto all’insegna della bellezza e dell’eleganza. La villa funge anche da museo, dove Valentino aveva raccolto una notevole collezione di quadri, sculture e altre rarità.

Le case di Valentino in Italia

Ma la meravigliosa villa sull’Appia Antica, a pochi passi dal centro di Roma, non è l’unica proprietà immobiliare che Valentino ha acquistato in Italia. Rimanendo nella capitale, possiamo ricordare il superattico situato in via Condotti, storica sede della maison di moda fondata sul finire degli anni ’50 – e ben presto diventata simbolo di lusso in tutto il mondo. In seguito, l’atelier venne trasferito presso Palazzo Mignanelli, lussuosa dimora cinquecentesca nel cuore di Roma, dove si trova tutt’oggi.

Per i giorni di relax, invece, Valentino aveva scelto l’isola di Capri: qui soleva trascorrere le vacanze, nei panorami incantevoli del Mediterraneo. Nel 1968, lo stilista aveva acquistato villa La Cercola, diventata ben presto simbolo della sua vita mondana, per via dei numerosi ospiti che vi accolse nel corso degli anni. La residenza estiva è una delle più spettacolari di quelle appartenute allo stilista, tanto che egli stesso la scelse più volte come set fotografico per le sue collezioni di moda.

Le proprietà immobiliari di Valentino all’estero

Naturalmente, Valentino aveva molte proprietà immobiliari anche all’estero. La più famosa è senza dubbio quella parigina, dove risiedeva da tanto tempo: stiamo parlando del Castello di Wideville, situato a Davron. La dimora cinquecentesca, un vero idillio di eleganza e lusso, venne acquistata nel 1995 assieme al suo parco di oltre 120 ettari. Lo stilista possedeva poi un palazzo ottocentesco a Holland Park, nel cuore di Londra: qui custodiva ben cinque quadri di Pablo Picasso, di inestimabile valore.

Ancora, Valentino aveva acquistato un incantevole attico a New York, con splendido affaccio su Park Avenue. Mentre, oltre alla villa di Capri, per il tempo libero lo stilista aveva scelto Gstaad: la suggestiva cittadina incastonata tra le Alpi svizzere ospita lo Chalet Gifferhorn con la sua vista mozzafiato. Qui, Valentino trascorreva le feste natalizie e invitava i suoi amici, per soggiorni a dir poco spettacolari.