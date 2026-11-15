Case vacanza, la mappa degli affitti brevi in Italia

Case vacanza e affitti brevi in Italia: cosa è emerso dal nuovo rapporto a cura del Centro Studi dell'Associazione italiana gestori affitti brevi

Il Centro Studi dell’Associazione italiana gestori affitti brevi ha elaborato un rapporto che fotografa la composizione dell’offerta turistica e ricostruisce la provenienza gli immobili messi a disposizione dei viaggiatori.

Case vacanza in Italia, mappa degli affitti brevi

Secondo il rapporto ‘Mappatura e provenienza del patrimonio immobiliare italiano immesso sul circuito degli affitti brevi’, elaborato dal Centro Studi dell’Associazione italiana gestori affitti brevi (Aigab), solamente il 2,2% delle abitazioni destinate agli affitti brevi era precedentemente locato con contratti a lungo termine.

La quota di immobili acquistati come investimento si attesta al 12,6% delle abitazioni riservate ad affitti brevi, per un totale di poco superiore alle 64.000 unità. Tra le città con il più alto numero di annunci troviamo Milano, Roma, Firenze, Venezia, Torino e Napoli.

Non tutti gli annunci online sono attivi e rivolti agli affitti brevi: a tal proposito, per fare una distinzione, Aigab ha incrociato i dati AriDNA con quelli forniti da Inside Airbnb, considerando gli immobili che hanno ricevuto almeno una prenotazione nell’ultimo anno.

A Firenze, a fronte di 9.250 annunci presenti online, le abitazioni stabilmente presenti sul mercato sono 5.501, il 2,7% del totale. La proporzione è simile anche a Venezia, eletta come una delle migliori mete per le vacanze di Natale 2026 in Italia: su 6.150 annunci, a ricevere almeno una prenotazione sono state 2.942 abitazioni, il 2% del totale delle abitazioni presenti in città.

Sono significativi i dati di Milano, dove il patrimonio complessivo di 827.648 case è distribuito così: 183.227 sono affittate con contratti tradizionali 4+4 e 105.375 abitazioni risultano non occupate. Sul territorio del capoluogo lombardo, a settembre 2026 gli annunci online erano pari a 16.303, il 2% sulla quota complessiva; quelli che hanno ricevuto almeno una prenotazione nell’ultimo anno erano invece 7.682, lo 0,9% delle abitazioni totali e il 7,3% di quelle non occupate.

A Roma sono registrate circa 1,45 milioni di abitazioni: gli annunci online sono 21.539, pari all’1,5%, mentre gli immobili presenti sulle piattaforme sono 13.344, lo 0,9%. Oltre la metà dell’offerta nella Capitale è costituita da monolocali o abitazioni costituite da una sola camera da letto. Questa categoria di immobili difficilmente può essere destinata alle esigenze abitative di una famiglia ma si rivolge di più ai lavoratori e agli studenti fuori sede.

I dati nazionali sugli affitti brevi

Stando al rapporto del Centro Studi dell’Associazione italiana gestori affitti brevi (Aigab), il patrimonio immobiliare italiano destinato agli affitti brevi conta 509.000 annunci online, appena l’1,4% dei 35,6 milioni di immobili residenziali presenti su tutto il territorio nazionale, e il 5,3% delle abitazioni non occupate (9,6 milioni in totale).

Un grafico dello studio, realizzato da Withub per il ‘Corriere della Sera’, mostra da dove arrivano le case degli affitti brevi in Italia, fornendo i valori percentuali sul totale degli annunci gestiti da property manager. La quota più importante è quella che riguarda gli immobili ereditati, il 30,4%, seguita dal case abitate in precedenza dai proprietari, il 28,7%.

Al terzo posto troviamo le abitazioni sfitte che rappresentano il 26,1%; gli immobili acquistati per investimento sono il 12,6%, mentre quelli spostati da affitto a lungo termine solamente il 2,2%. Secondo il rapporto, sarebbero più di 700 le famiglie italiane per le quali gli affitti brevi rappresentano un aiuto economico oppure un modo per mantenere attivo il patrimonio immobiliare di proprietà.