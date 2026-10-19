Dalle case agli uffici: dove costano di più gli immobili in Italia
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il listino con i prezzi degli immobili di tutti i Comuni italiani diviso per tipologie, basato sui dati Omi: è possibile conoscere la classifica delle città con i prezzi più alti per appartamenti, negozi e uffici. I valori sono stati ricavati dall’elaborazione dei dati dell’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio dei valori immobiliari riferito al primo semestre del 2026 e rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. In linea di massima si tratta di quotazioni indicative.
Il listino rappresenta uno strumento utile per avere un’idea del valore di un immobile e da tempo ormai è diventato fondamentale per le perizie immobiliari, in modo particolare quando bisogna suddividere un’eredità oppure indicare un valore per le basi d’asta.
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