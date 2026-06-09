Una delle case più costose al mondo è stata venduta a Portofino

A Portofino è stata venduta una delle case più costose al mondo: ecco il maxi prezzo dell'appartamento in Piazzetta e chi è il nuovo proprietario

Una delle case più costose del mondo è stata venduta in Italia: un appartamento in Piazzetta a Portofino, acquistato da un banchiere svizzero per una cifra record.

A Portofino venduta una delle case più costose al mondo

A Portofino è stata venduta una delle case più costose al mondo: si tratta di un appartamento situato in Piazzetta, acquistato da un economista e banchiere svizzero al termine che secondo quanto riferito da ‘Il Giornale d’Italia’, avrebbe sborsato una cifra tra i 10 e gli 11 milioni di euro.

L’appartamento in questione è di 170 metri quadrati calpestabili ed è stato dunque venduto a un valore di mercato tra i 59.000 e i 64.000 euro al mq, più di Montecarlo dove il prezzo medio è di 54.000 euro al mq.

L’immobile venduto al prezzo record si trova al civico 8 di un palazzo in Piazzetta Portofino dove ci sono store di importanti boutique di moda: l’immobile gode di una splendida terrazza panoramica, la migliore di tutta la Piazzetta, una caratteristica che potrebbe aver fatto lievitare il costo finale.

Il nuovo proprietario avrebbe già iniziato a fare dei lavori interni per rendere l’appartamento ancora più bello: è un noto economista svizzero residente a Lugano. Come riferito da ‘Liguria Today’, la data della compravendita risale al novembre del 2023, ma la notizia, evidentemente, è diventata di dominio pubblico solo adesso, forse anche per via dell’inizio dei lavori che riguardano gli interni.

Che un milionario abbia scelto Portofino non è una novità: la perla della Riviera Ligure è una delle località più ambite per le case di lusso in Italia e anche presenza stabile nella classifica dei Comuni con i redditi più alti del nostro Paese.

Il sindaco di Portofino: “Molti miliardari vogliono comprare”

L’appartamento venduto a Portofino ha raggiunto valori immobiliari superiori anche ad altre città gettonatissime, su tutte Montecarlo. Un record, quello della località della Liguria, che tuttavia non sorprende il sindaco, Matteo Viacava:

“Oggi ci sono moltissimi milionari e miliardari stranieri che voglio comprare e sono pochissimi quelli che vendono – le parole del primo cittadino riportate da ‘Il Giornale d’Italia’ – poi, come è noto, non si può costruire nulla perché siamo interamente nel Parco Regionale, quindi non sono sorpreso”.

Nella classifica delle città più care al mondo dal punto di vista immobiliare, c’è ancora Montecarlo dove i prezzi possono raggiungere anche picchi di 38.000 dollari al metro quadrato. Il Principato di Monaco attrae tanti compratori anche grazie ai vantaggi fiscali offerti, oltre allo stile di vita e alla mondanità, altri elementi da non sottovalutare.

Al secondo posto troviamo New York, città che mantiene sempre il suo fascino, oltre a essere uno dei principali centri finanziari al mondo e sede di miliardari, importanti società di investimento, con i prezzi medi che si aggirano intorno ai 27.500 dollari al metro quadrato.

Gradino più basso del podio per Hong Kong che conferma il suo ruolo centrale nello scenario finanziario globale: per via della limitata disponibilità di terreni e di una forte domanda da parte degli investitori, il mercato immobiliare di fascia alta rimane uno dei più costosi al mondo, con prezzi arrivati a 26.300 dollari al metro quadrato.