Da Pavarotti a Leonardo da Vinci, le case-museo si svelano
Al via la seconda edizione delle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri: tutte le aperture straordinarie
Nel fine settimana di sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 va in scena la seconda edizione delle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri: le aperture straordinarie in tutta Italia di oltre 150 case-museo consentono al pubblico di scoprire i luoghi vissuti dai grandi personaggi che hanno fatto la storia del nostro Paese.
Aperture straordinarie delle case-museo: da Pavarotti a Leonardo da Vinci
Uno dei luoghi più gettonati è sicuramente la Casa Museo Luciano Pavarotti a Modena, dove il Maestro ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. La dimora, fatta costruire dal tenore nella campagna modenese all’interno di una grande tenuta, è stata aperta per la prima volta al pubblico nel 2025, per legare saldamente la memoria di Pavarotti alla sua terra d’origine tanto amata, e per far conoscere l’uomo dietro all’immenso artista.
La casa di Pavarotti è ancora come il Maestro l’ha lasciata ed è interamente visitabile: 12 stanze su 4 piani tra costumi sontuosi, cimeli unici, foto, lettere e i premi che rendono omaggio alla carriera di un artista straordinario, capace come pochi di rappresentare l’Italia in giro per il mondo.
A Velletri, in provincia di Roma, si può visitare la Casa Ugo Tognazzi, il luogo dove l’attore era solito accogliere amici e colleghi per scrivere e inventare film e personaggi che hanno scritto pagine indelebili nella storia del cinema italiano. Diverse le aperture straordinari in Toscana, alcune dedicate a molti dei più grandi artisti di ogni epoca come la Casa Natale di Michelangelo Buonarroti, situata a Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo.
Ad Anchiano, frazione di Vinci in provincia di Firenze, si può visitare la Casa natale di Leonardo da Vinci: si tratta della casa museo in cui si ricorda la nascita del celebre inventore, artista e scienziato, avvenuta il 15 aprile del 1452. Il percorso espositivo si divide in due parti: nella prima c’è la casa natale vera e propria, mentre nella seconda c’è la casa colonica con una sezione dedicata al Cenacolo, di cui è esposta una riproduzione in alta definizione.
A Bologna apre Casa Carducci, l’ultima residenza bolognese di Giosuè Carducci, dove il poeta raccolse i suoi libri e le sue memorie. A Saluzzo, invece, si può visitare Casa Pellico, dove nacque lo scrittore patriota nel 1789: è situata nella scenografica piazzetta dei Mondagli del centro storico della cittadina del Piemonte.
Giornate delle Case della memoria: tutte le aperture
Abruzzo
- Pinacoteca Civica Casa Museo “Vincenzo Bindi” – Giulianova (Teramo)
- Villa De Lollis – Casalincontrada (Chieti)
Basilicata
- Giardino e Studio d’Arte Antonio Masini – Potenza
- Mam Museo Michele Tedesco e dell’Ottocento Lucano – Moliterno (Potenza)
Campania
- Nuovo Museo Ortega MO2 – 84070 San Giovanni a Piro (Salerno)
Emilia Romagna
- Atelier Tullio Vietri – Bologna
- Bottega Andrea Bersani – Bologna
- Casa Artusi – Forlimpopoli (Forlì-Cesena)
- Casa Barezzi – Museo Verdiano – Busseto (Parma)
- Casa Carducci – Bologna
- Casa del Pittore Archivio Carlo Tassi – Bondeno (Ferrara)
- Casa dell’Upupa – Roncofreddo (Forlì-Cesena)
- Casa Mario Bertozzi – Forlimpopoli (Forlì-Cesena)
- Casa Moretti – Cesenatico (Forlì-Cesena)
- Casa Museo Covili – Pavullo nel Frignano (Modena)
- Casa Museo Leo Amici – Montescudo – Monte Colombo (Rimini)
- Casa Museo Luciano Pavarotti – Modena
- Casa Museo Nena – Casalecchio di Reno (Bologna)
- Casa Museo Renzo Savini – Bologna
- Casa Museo Secondo Casadei – Rubicone (Forlì-Cesena)
- Casa Museo Vincenzo Monti – Alfonsine (Ravenna)
- Casa Natale di Giuseppe Verdi – Busseto (Parma)
- Casa Paolo Liverani – Faenza (Ravenna)
- Casa Rossini – Lugo (Ravenna)
- Casa Sartelli – Imola (Bologna)
- Fondazione Mario Lanfranchi – Lesignano de’ Bagni (Parma)
- Giuseppe Pascucci – Gambettola (Forlì-Cesena)
- La Casa Rossa di Alfredo Panzini – Bellaria Igea Marina (Rimini)
- Museo Casa Pascoli – San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena)
- Museo Civico Don Giovanni Verità – Modigliana (Forlì-Cesena)
- Museo della Rocca di Dozza – Dozza (Bologna)
- Museo Francesco Baracca – Lugo (Ravenna)
- Museo Pietro Mascagni – Bagnara di Romagna (Ravenna)
- Palazzo Boncompagni – Bologna
- Palazzo Milzetti – Museo Nazionale dell’età Neoclassica in Romagna – Faenza (Ravenna)
- Palazzo Tozzoni – Imola (Bologna)
- Raffaele Bendandi – Faenza (Ravenna)
- Un nido di passeri – Sant’Arcangelo di Romagna (Rimini)
- Villa Griffone – Fondazione Guglielmo Marconi – Pontecchio Marconi (Bologna)
Friuli Venezia Giulia
- Casa Colussi – Centro Studi Pier Paolo Pasolini – Carsara della Delizia (Pordenone)
- Centro Studi Padre David Maria Turoldo – Sedegliano (Udine)
Lazio
- Casa Museo Ugo Tognazzi – Velletri (Roma)
- Castello del Gallo e Giardini di Orazio – Mandela (Roma)
- Fondazione Salvatore Meo – Roma
- Locanda Martorelli – Museo Del Grand Tour – Ariccia (Roma)
- Museo Casa Scelsi – Roma
Liguria
- Museo multimediale dedicato a Vittorio G. Rossi e Sala “Scampoli Multimediali” – Santa Margherita Ligure (Genova)
Lombardia
- Atelier Vicenzo Balena – Milano
- Casa del Mantegna – Mantova
- Csa Museo di Ugo da como – Lonato del Garda (Brescia)
- Collezione Paolo VI – Concesio (Brescia)
- Fondazione Mario Coppetti – Cremona
- Museo Diotti – Casalmaggiore (Cremona)
- Museo Ponchielliano – Paderno Ponchielli (Cremona)
- Villa Bernasconi – La Casa che parla – Cernobbio (Como)
- Villa Monastero di Varenna – Varenna (Lecco)
Marche
- Archivio, Biblioteca, Museo Gaspare Spontini – Maiolati Spontini (Ancona)
- Casa-Museo Giovanni Gentiletti – Pesaro
- Casa Museo Gino Augusti 900 – Località Brugnetto di Ripe (Ancona)
- Casa Montessori Chiaravalle – Chiaravalle (Ancona)
- Museo Nazionale Rossini – Pesaro
- Rocca di Gradara – Gradara (Pesaro-Urbino)
Molise
- Palazzo Iacovone – Casa Natale di Cosmo De Horatiis – Poggio Sannita (Isernia)
Piemonte
- Beato Francesco Faà di Bruno – Torino
- Casa Cavassa – Saluzzo (Cuneo)
- Casa Museo Antonio Carena – Rivoli (Torino)
- Casa Museo Carol Rama – Torino
- Casa Pellico – Saluzzo (Cuneo)
- Fondazione Cerruti – Rivoli (Torino)
- Fondazione Cosso – Castello di Miradolo – San Secondo di Pinerolo (Torino)
- Museo Casa Don Bosco – Torino
- Museo Casa Galimberti – Cuneo
- Museo Civico Luigi Mallé – Dronero (Cuneo)
- Villa Maria – Rosignano Monferrato (Alessandria)
Puglia
- Casa Museo Elisa Springer – Manduria (Taranto)
- Palazzo Comi – Biblioteca e Casa Museo – Lucugnano (Lecce)
- Pinacoteca Michele De Napoli – Terlizzi (Bari)
Sardegna
- Casa Museo Grazia Deledda – Nuoro
Sicilia
- Casa Cuseni – Taormina (Messina)
- Casa Florio – Vincenzo Florio Heritage – Palermo
- Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato – Cinisi (Palermo)
- Casa Museo “Luigi Capuana” – Mineo (Catania)
- Casa Museo A. Modica Nicolaci – Noto (Siracusa)
- Casa Museo Del Beato Giuseppe Puglisi – Palermo
- Casa Museo Giudice Livatino – Canicattì (Agrigento)
- Casa Museo Raffaello Piraino – Palermo
- Casa Museo Tommaso Campailla – Modica (Ragusa)
- Casa Museo Thule – Palermo
- Casa Natia Suor Rosa Roccuzzo – Monterosso Almo (Ragusa)
- Circolo Di Cultura Luigi Capuana – Mineto (Catania)
- Museo Eikon – Ficarra (Messina)
- Museo Storico della Tonnara di Vendicari – Noto (Siracusa)
- Castello di Donnafugata – Ragusa
- Casa Kitson-Phelps – Casa Cuseni, Museo delle Belle Arti e del Grand Tour della Città di Taormina – Taormina (Messina)
- Museo Casa Natale Salvatore Quasimodo – Modica (Ragusa)
Toscana
- Casa del Pontormo – Empoli (Firenze)
- Casa di Dante in Lunigiana – Mulazzo (Massa-Carrara)
- Casa di Filippo Dobrilla – Pontassieve (Firenze)
- Casa Museo Carducci – Castagneto Carducci (Livorno)
- Casa Museo di Franco e Lidia Luciani – Firenze
- Casa Museo Giovanni Pascoli – Castelvecchio di Pascoli (Lucca)
- Casa Museo Ivan Bruschi – Arezzo
- Casa Museo Ugo Guidi – Forte dei Marmi (Lucca)
- Casa Natale di Michelangelo Buonarroti – Caprese Michelangelo (Arezzo)
- Casa Natale Giosuè Carducci – Pietrasanta (Lucca)
- Casa Natale Giosue Carducci – Santa Maria a Monte (Pisa)
- Casa Studio Di Quinto Martini – Seano Carminagno (Prato)
- Casa Venturino Venturi – Loro Ciuffenna (Arezzo)
- Castello Sonnino – Montespertoli (Firenze)
- Cimitero Evangelico Agli Allori – Firenze
- Fondazione Montanelli Bassi Ets – Fucecchio (Firenze)
- Museo Archivio Giosuè Carducci – Castagneto Carducci (Livorno)
- Museo Casa di Giovanni Boccaccio – Certaldo (Firenze)
- Museo Ciclismo Gino Bartali – Firenze
- Museo Collezione Gianfranco Luzzetti – Grosseto
- Museo Enrico Caruso – Lastra a Signa (Firenze)
- Museo Pietro Annigoni ad Anghiari – Anghiari (Arezzo)
- Open Air Museum Italo Bolano – Portoferraio (Livorno)
- Stanzette di Mario Tobino – Lucca
- Studio dell’artista Flavio Bartolozzi – Pistoia
- Studio di Piero Bargellini – Firenze
- Torre e Cassero Senese – Civitella Paganico (Grosseto)
- Villa Brandi – Siena
- Villa Buonamici a San Gaudenzio – Vaiano (Prato)
- Villa di Papiano – Lamporecchio (Pistoia)
- Villa La Pietra – Firenze
- Villa Museo Giacomo Puccini – Torre del Lago, Viareggio (Lucca)
- Villa Pozzolini di Bivigliano – Vaglia (Firenze)
- Villa Reale Di Marlia – Capannori (Lucca)
- Casa Guidi – Firenze
- Fondazione Spadolini Nuova Antologia Villa “Il Tondo dei Cipressi” – Firenze
- Casa natale Ferruccio Busoni – Empoli (Firenze)
- Casa natale di Leonardo da Vinci – Vinci (Firenze)
- Puccini Museum Casa Natale – Lucca
- Casa Museo Leonetto Tintori – Prato
Trentino Alto Adige
- Museo Casa De Gasperi – Pieve Tesino (Trento)
Umbria
- Casa d’arte Romano Notari – Campello sul Clitunno (Perugia)
- Palazzo degli Oddi Marini Clarelli – Perugia
- Palazzo Sorbello Casa Museo – Perugia
- Studio Moretti Caselli – Perugia
Veneto
- Casa di Cultura Goffredo Parise – Ponte di Piave (Treviso)
- Casa di Gaia da Camino – Portobuffolè (Treviso)
- Casa Museo G.B. Cima da Conegliano – Conegliano (Treviso)
- Casa Museo Giacomo Matteotti – Fratta Polesine (Rovigo)
- Casa Natale Beato Albino Luciani – Papa Giovanni Paolo I – Canale d’Agordo (Belluno)
- Casa Natale Padre Marino Rigon s.x. – Villaverla (Vicenza)
- Casa Studio Elena Guaccero – Venezia
- Museo di Asolo e Villa Freya – Asolo (Treviso)
- Museo Gypsotheca Antonio Canova – Possagno (Treviso)
- Museo Miniscalchi-Erizzo – Verona
- Museo Toni Benetton – Villa Marignana Benetton – Marocco di Mogliano Veneto (Treviso)
- Spazio Luciano Vistosi – Murano (Venezia).
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