Al via la seconda edizione delle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri: tutte le aperture straordinarie

Nel fine settimana di sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 va in scena la seconda edizione delle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri: le aperture straordinarie in tutta Italia di oltre 150 case-museo consentono al pubblico di scoprire i luoghi vissuti dai grandi personaggi che hanno fatto la storia del nostro Paese.

Aperture straordinarie delle case-museo: da Pavarotti a Leonardo da Vinci

Uno dei luoghi più gettonati è sicuramente la Casa Museo Luciano Pavarotti a Modena, dove il Maestro ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. La dimora, fatta costruire dal tenore nella campagna modenese all’interno di una grande tenuta, è stata aperta per la prima volta al pubblico nel 2025, per legare saldamente la memoria di Pavarotti alla sua terra d’origine tanto amata, e per far conoscere l’uomo dietro all’immenso artista.

La casa di Pavarotti è ancora come il Maestro l’ha lasciata ed è interamente visitabile: 12 stanze su 4 piani tra costumi sontuosi, cimeli unici, foto, lettere e i premi che rendono omaggio alla carriera di un artista straordinario, capace come pochi di rappresentare l’Italia in giro per il mondo.

A Velletri, in provincia di Roma, si può visitare la Casa Ugo Tognazzi, il luogo dove l’attore era solito accogliere amici e colleghi per scrivere e inventare film e personaggi che hanno scritto pagine indelebili nella storia del cinema italiano. Diverse le aperture straordinari in Toscana, alcune dedicate a molti dei più grandi artisti di ogni epoca come la Casa Natale di Michelangelo Buonarroti, situata a Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo.

Ad Anchiano, frazione di Vinci in provincia di Firenze, si può visitare la Casa natale di Leonardo da Vinci: si tratta della casa museo in cui si ricorda la nascita del celebre inventore, artista e scienziato, avvenuta il 15 aprile del 1452. Il percorso espositivo si divide in due parti: nella prima c’è la casa natale vera e propria, mentre nella seconda c’è la casa colonica con una sezione dedicata al Cenacolo, di cui è esposta una riproduzione in alta definizione.

A Bologna apre Casa Carducci, l’ultima residenza bolognese di Giosuè Carducci, dove il poeta raccolse i suoi libri e le sue memorie. A Saluzzo, invece, si può visitare Casa Pellico, dove nacque lo scrittore patriota nel 1789: è situata nella scenografica piazzetta dei Mondagli del centro storico della cittadina del Piemonte.

Giornate delle Case della memoria: tutte le aperture

Abruzzo

Pinacoteca Civica Casa Museo “Vincenzo Bindi” – Giulianova (Teramo)

Villa De Lollis – Casalincontrada (Chieti)

Basilicata

Giardino e Studio d’Arte Antonio Masini – Potenza

Mam Museo Michele Tedesco e dell’Ottocento Lucano – Moliterno (Potenza)

Campania

Nuovo Museo Ortega MO2 – 84070 San Giovanni a Piro (Salerno)

Emilia Romagna

Atelier Tullio Vietri – Bologna

Bottega Andrea Bersani – Bologna

Casa Artusi – Forlimpopoli (Forlì-Cesena)

Casa Barezzi – Museo Verdiano – Busseto (Parma)

Casa Carducci – Bologna

Casa del Pittore Archivio Carlo Tassi – Bondeno (Ferrara)

Casa dell’Upupa – Roncofreddo (Forlì-Cesena)

Casa Mario Bertozzi – Forlimpopoli (Forlì-Cesena)

Casa Moretti – Cesenatico (Forlì-Cesena)

Casa Museo Covili – Pavullo nel Frignano (Modena)

Casa Museo Leo Amici – Montescudo – Monte Colombo (Rimini)

Casa Museo Luciano Pavarotti – Modena

Casa Museo Nena – Casalecchio di Reno (Bologna)

Casa Museo Renzo Savini – Bologna

Casa Museo Secondo Casadei – Rubicone (Forlì-Cesena)

Casa Museo Vincenzo Monti – Alfonsine (Ravenna)

Casa Natale di Giuseppe Verdi – Busseto (Parma)

Casa Paolo Liverani – Faenza (Ravenna)

Casa Rossini – Lugo (Ravenna)

Casa Sartelli – Imola (Bologna)

Fondazione Mario Lanfranchi – Lesignano de’ Bagni (Parma)

Giuseppe Pascucci – Gambettola (Forlì-Cesena)

La Casa Rossa di Alfredo Panzini – Bellaria Igea Marina (Rimini)

Museo Casa Pascoli – San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena)

Museo Civico Don Giovanni Verità – Modigliana (Forlì-Cesena)

Museo della Rocca di Dozza – Dozza (Bologna)

Museo Francesco Baracca – Lugo (Ravenna)

Museo Pietro Mascagni – Bagnara di Romagna (Ravenna)

Palazzo Boncompagni – Bologna

Palazzo Milzetti – Museo Nazionale dell’età Neoclassica in Romagna – Faenza (Ravenna)

Palazzo Tozzoni – Imola (Bologna)

Raffaele Bendandi – Faenza (Ravenna)

Un nido di passeri – Sant’Arcangelo di Romagna (Rimini)

Villa Griffone – Fondazione Guglielmo Marconi – Pontecchio Marconi (Bologna)

Friuli Venezia Giulia

Casa Colussi – Centro Studi Pier Paolo Pasolini – Carsara della Delizia (Pordenone)

Centro Studi Padre David Maria Turoldo – Sedegliano (Udine)

Lazio

Casa Museo Ugo Tognazzi – Velletri (Roma)

Castello del Gallo e Giardini di Orazio – Mandela (Roma)

Fondazione Salvatore Meo – Roma

Locanda Martorelli – Museo Del Grand Tour – Ariccia (Roma)

Museo Casa Scelsi – Roma

Liguria

Museo multimediale dedicato a Vittorio G. Rossi e Sala “Scampoli Multimediali” – Santa Margherita Ligure (Genova)

Lombardia

Atelier Vicenzo Balena – Milano

Casa del Mantegna – Mantova

Csa Museo di Ugo da como – Lonato del Garda (Brescia)

Collezione Paolo VI – Concesio (Brescia)

Fondazione Mario Coppetti – Cremona

Museo Diotti – Casalmaggiore (Cremona)

Museo Ponchielliano – Paderno Ponchielli (Cremona)

Villa Bernasconi – La Casa che parla – Cernobbio (Como)

Villa Monastero di Varenna – Varenna (Lecco)

Marche

Archivio, Biblioteca, Museo Gaspare Spontini – Maiolati Spontini (Ancona)

Casa-Museo Giovanni Gentiletti – Pesaro

Casa Museo Gino Augusti 900 – Località Brugnetto di Ripe (Ancona)

Casa Montessori Chiaravalle – Chiaravalle (Ancona)

Museo Nazionale Rossini – Pesaro

Rocca di Gradara – Gradara (Pesaro-Urbino)

Molise

Palazzo Iacovone – Casa Natale di Cosmo De Horatiis – Poggio Sannita (Isernia)

Piemonte

Beato Francesco Faà di Bruno – Torino

Casa Cavassa – Saluzzo (Cuneo)

Casa Museo Antonio Carena – Rivoli (Torino)

Casa Museo Carol Rama – Torino

Casa Pellico – Saluzzo (Cuneo)

Fondazione Cerruti – Rivoli (Torino)

Fondazione Cosso – Castello di Miradolo – San Secondo di Pinerolo (Torino)

Museo Casa Don Bosco – Torino

Museo Casa Galimberti – Cuneo

Museo Civico Luigi Mallé – Dronero (Cuneo)

Villa Maria – Rosignano Monferrato (Alessandria)

Puglia

Casa Museo Elisa Springer – Manduria (Taranto)

Palazzo Comi – Biblioteca e Casa Museo – Lucugnano (Lecce)

Pinacoteca Michele De Napoli – Terlizzi (Bari)

Sardegna

Casa Museo Grazia Deledda – Nuoro

Sicilia

Casa Cuseni – Taormina (Messina)

Casa Florio – Vincenzo Florio Heritage – Palermo

Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato – Cinisi (Palermo)

Casa Museo “Luigi Capuana” – Mineo (Catania)

Casa Museo A. Modica Nicolaci – Noto (Siracusa)

Casa Museo Del Beato Giuseppe Puglisi – Palermo

Casa Museo Giudice Livatino – Canicattì (Agrigento)

Casa Museo Raffaello Piraino – Palermo

Casa Museo Tommaso Campailla – Modica (Ragusa)

Casa Museo Thule – Palermo

Casa Natia Suor Rosa Roccuzzo – Monterosso Almo (Ragusa)

Circolo Di Cultura Luigi Capuana – Mineto (Catania)

Museo Eikon – Ficarra (Messina)

Museo Storico della Tonnara di Vendicari – Noto (Siracusa)

Castello di Donnafugata – Ragusa

Casa Kitson-Phelps – Casa Cuseni, Museo delle Belle Arti e del Grand Tour della Città di Taormina – Taormina (Messina)

Museo Casa Natale Salvatore Quasimodo – Modica (Ragusa)

Toscana

Casa del Pontormo – Empoli (Firenze)

Casa di Dante in Lunigiana – Mulazzo (Massa-Carrara)

Casa di Filippo Dobrilla – Pontassieve (Firenze)

Casa Museo Carducci – Castagneto Carducci (Livorno)

Casa Museo di Franco e Lidia Luciani – Firenze

Casa Museo Giovanni Pascoli – Castelvecchio di Pascoli (Lucca)

Casa Museo Ivan Bruschi – Arezzo

Casa Museo Ugo Guidi – Forte dei Marmi (Lucca)

Casa Natale di Michelangelo Buonarroti – Caprese Michelangelo (Arezzo)

Casa Natale Giosuè Carducci – Pietrasanta (Lucca)

Casa Natale Giosue Carducci – Santa Maria a Monte (Pisa)

Casa Studio Di Quinto Martini – Seano Carminagno (Prato)

Casa Venturino Venturi – Loro Ciuffenna (Arezzo)

Castello Sonnino – Montespertoli (Firenze)

Cimitero Evangelico Agli Allori – Firenze

Fondazione Montanelli Bassi Ets – Fucecchio (Firenze)

Museo Archivio Giosuè Carducci – Castagneto Carducci (Livorno)

Museo Casa di Giovanni Boccaccio – Certaldo (Firenze)

Museo Ciclismo Gino Bartali – Firenze

Museo Collezione Gianfranco Luzzetti – Grosseto

Museo Enrico Caruso – Lastra a Signa (Firenze)

Museo Pietro Annigoni ad Anghiari – Anghiari (Arezzo)

Open Air Museum Italo Bolano – Portoferraio (Livorno)

Stanzette di Mario Tobino – Lucca

Studio dell’artista Flavio Bartolozzi – Pistoia

Studio di Piero Bargellini – Firenze

Torre e Cassero Senese – Civitella Paganico (Grosseto)

Villa Brandi – Siena

Villa Buonamici a San Gaudenzio – Vaiano (Prato)

Villa di Papiano – Lamporecchio (Pistoia)

Villa La Pietra – Firenze

Villa Museo Giacomo Puccini – Torre del Lago, Viareggio (Lucca)

Villa Pozzolini di Bivigliano – Vaglia (Firenze)

Villa Reale Di Marlia – Capannori (Lucca)

Casa Guidi – Firenze

Fondazione Spadolini Nuova Antologia Villa “Il Tondo dei Cipressi” – Firenze

Casa natale Ferruccio Busoni – Empoli (Firenze)

Casa natale di Leonardo da Vinci – Vinci (Firenze)

Puccini Museum Casa Natale – Lucca

Casa Museo Leonetto Tintori – Prato

Trentino Alto Adige

Museo Casa De Gasperi – Pieve Tesino (Trento)

Umbria

Casa d’arte Romano Notari – Campello sul Clitunno (Perugia)

Palazzo degli Oddi Marini Clarelli – Perugia

Palazzo Sorbello Casa Museo – Perugia

Studio Moretti Caselli – Perugia

Veneto