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Da Pavarotti a Leonardo da Vinci, le case-museo si svelano

Al via la seconda edizione delle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri: tutte le aperture straordinarie

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Museo Luciano Pavarotti

Nel fine settimana di sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 va in scena la seconda edizione delle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri: le aperture straordinarie in tutta Italia di oltre 150 case-museo consentono al pubblico di scoprire i luoghi vissuti dai grandi personaggi che hanno fatto la storia del nostro Paese.

Aperture straordinarie delle case-museo: da Pavarotti a Leonardo da Vinci

Uno dei luoghi più gettonati è sicuramente la Casa Museo Luciano Pavarotti a Modena, dove il Maestro ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. La dimora, fatta costruire dal tenore nella campagna modenese all’interno di una grande tenuta, è stata aperta per la prima volta al pubblico nel 2025, per legare saldamente la memoria di Pavarotti alla sua terra d’origine tanto amata, e per far conoscere l’uomo dietro all’immenso artista.

La casa di Pavarotti è ancora come il Maestro l’ha lasciata ed è interamente visitabile: 12 stanze su 4 piani tra costumi sontuosi, cimeli unici, foto, lettere e i premi che rendono omaggio alla carriera di un artista straordinario, capace come pochi di rappresentare l’Italia in giro per il mondo.

A Velletri, in provincia di Roma, si può visitare la Casa Ugo Tognazzi, il luogo dove l’attore era solito accogliere amici e colleghi per scrivere e inventare film e personaggi che hanno scritto pagine indelebili nella storia del cinema italiano. Diverse le aperture straordinari in Toscana, alcune dedicate a molti dei più grandi artisti di ogni epoca come la Casa Natale di Michelangelo Buonarroti, situata a Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo.

Ad Anchiano, frazione di Vinci in provincia di Firenze, si può visitare la Casa natale di Leonardo da Vinci: si tratta della casa museo in cui si ricorda la nascita del celebre inventore, artista e scienziato, avvenuta il 15 aprile del 1452. Il percorso espositivo si divide in due parti: nella prima c’è la casa natale vera e propria, mentre nella seconda c’è la casa colonica con una sezione dedicata al Cenacolo, di cui è esposta una riproduzione in alta definizione.

A Bologna apre Casa Carducci, l’ultima residenza bolognese di Giosuè Carducci, dove il poeta raccolse i suoi libri e le sue memorie. A Saluzzo, invece, si può visitare Casa Pellico, dove nacque lo scrittore patriota nel 1789: è situata nella scenografica piazzetta dei Mondagli del centro storico della cittadina del Piemonte.

Giornate delle Case della memoria: tutte le aperture

Abruzzo

  • Pinacoteca Civica Casa Museo “Vincenzo Bindi” – Giulianova (Teramo)
  • Villa De Lollis – Casalincontrada (Chieti)

Basilicata

  • Giardino e Studio d’Arte Antonio Masini – Potenza
  • Mam Museo Michele Tedesco e dell’Ottocento Lucano – Moliterno (Potenza)

Campania

  • Nuovo Museo Ortega MO2 – 84070 San Giovanni a Piro (Salerno)

Emilia Romagna

  • Atelier Tullio Vietri – Bologna
  • Bottega Andrea Bersani – Bologna
  • Casa Artusi – Forlimpopoli (Forlì-Cesena)
  • Casa Barezzi – Museo Verdiano – Busseto (Parma)
  • Casa Carducci – Bologna
  • Casa del Pittore Archivio Carlo Tassi – Bondeno (Ferrara)
  • Casa dell’Upupa – Roncofreddo (Forlì-Cesena)
  • Casa Mario Bertozzi – Forlimpopoli (Forlì-Cesena)
  • Casa Moretti – Cesenatico (Forlì-Cesena)
  • Casa Museo Covili – Pavullo nel Frignano (Modena)
  • Casa Museo Leo Amici – Montescudo – Monte Colombo (Rimini)
  • Casa Museo Luciano Pavarotti – Modena
  • Casa Museo Nena – Casalecchio di Reno (Bologna)
  • Casa Museo Renzo Savini – Bologna
  • Casa Museo Secondo Casadei – Rubicone (Forlì-Cesena)
  • Casa Museo Vincenzo Monti – Alfonsine (Ravenna)
  • Casa Natale di Giuseppe Verdi – Busseto (Parma)
  • Casa Paolo Liverani – Faenza (Ravenna)
  • Casa Rossini – Lugo (Ravenna)
  • Casa Sartelli – Imola (Bologna)
  • Fondazione Mario Lanfranchi – Lesignano de’ Bagni (Parma)
  • Giuseppe Pascucci – Gambettola (Forlì-Cesena)
  • La Casa Rossa di Alfredo Panzini – Bellaria Igea Marina (Rimini)
  • Museo Casa Pascoli – San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena)
  • Museo Civico Don Giovanni Verità – Modigliana (Forlì-Cesena)
  • Museo della Rocca di Dozza – Dozza (Bologna)
  • Museo Francesco Baracca – Lugo (Ravenna)
  • Museo Pietro Mascagni – Bagnara di Romagna (Ravenna)
  • Palazzo Boncompagni – Bologna
  • Palazzo Milzetti – Museo Nazionale dell’età Neoclassica in Romagna – Faenza (Ravenna)
  • Palazzo Tozzoni – Imola (Bologna)
  • Raffaele Bendandi – Faenza (Ravenna)
  • Un nido di passeri – Sant’Arcangelo di Romagna (Rimini)
  • Villa Griffone – Fondazione Guglielmo Marconi – Pontecchio Marconi (Bologna)

Friuli Venezia Giulia

  • Casa Colussi – Centro Studi Pier Paolo Pasolini – Carsara della Delizia (Pordenone)
  • Centro Studi Padre David Maria Turoldo – Sedegliano (Udine)

Lazio

  • Casa Museo Ugo Tognazzi – Velletri (Roma)
  • Castello del Gallo e Giardini di Orazio – Mandela (Roma)
  • Fondazione Salvatore Meo – Roma
  • Locanda Martorelli – Museo Del Grand Tour – Ariccia (Roma)
  • Museo Casa Scelsi – Roma

Liguria

  • Museo multimediale dedicato a Vittorio G. Rossi e Sala “Scampoli Multimediali” – Santa Margherita Ligure (Genova)

Lombardia

  • Atelier Vicenzo Balena – Milano
  • Casa del Mantegna – Mantova
  • Csa Museo di Ugo da como – Lonato del Garda (Brescia)
  • Collezione Paolo VI – Concesio (Brescia)
  • Fondazione Mario Coppetti – Cremona
  • Museo Diotti – Casalmaggiore (Cremona)
  • Museo Ponchielliano – Paderno Ponchielli (Cremona)
  • Villa Bernasconi – La Casa che parla – Cernobbio (Como)
  • Villa Monastero di Varenna – Varenna (Lecco)

Marche

  • Archivio, Biblioteca, Museo Gaspare Spontini – Maiolati Spontini (Ancona)
  • Casa-Museo Giovanni Gentiletti – Pesaro
  • Casa Museo Gino Augusti 900 – Località Brugnetto di Ripe (Ancona)
  • Casa Montessori Chiaravalle – Chiaravalle (Ancona)
  • Museo Nazionale Rossini – Pesaro
  • Rocca di Gradara – Gradara (Pesaro-Urbino)

Molise

  • Palazzo Iacovone – Casa Natale di Cosmo De Horatiis – Poggio Sannita (Isernia)

Piemonte

  • Beato Francesco Faà di Bruno – Torino
  • Casa Cavassa – Saluzzo (Cuneo)
  • Casa Museo Antonio Carena – Rivoli (Torino)
  • Casa Museo Carol Rama – Torino
  • Casa Pellico – Saluzzo (Cuneo)
  • Fondazione Cerruti – Rivoli (Torino)
  • Fondazione Cosso – Castello di Miradolo – San Secondo di Pinerolo (Torino)
  • Museo Casa Don Bosco – Torino
  • Museo Casa Galimberti – Cuneo
  • Museo Civico Luigi Mallé – Dronero (Cuneo)
  • Villa Maria – Rosignano Monferrato (Alessandria)

Puglia

  • Casa Museo Elisa Springer – Manduria (Taranto)
  • Palazzo Comi – Biblioteca e Casa Museo – Lucugnano (Lecce)
  • Pinacoteca Michele De Napoli – Terlizzi (Bari)

Sardegna

  • Casa Museo Grazia Deledda – Nuoro

Sicilia

  • Casa Cuseni – Taormina (Messina)
  • Casa Florio – Vincenzo Florio Heritage – Palermo
  • Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato – Cinisi (Palermo)
  • Casa Museo “Luigi Capuana” – Mineo (Catania)
  • Casa Museo A. Modica Nicolaci – Noto (Siracusa)
  • Casa Museo Del Beato Giuseppe Puglisi – Palermo
  • Casa Museo Giudice Livatino – Canicattì (Agrigento)
  • Casa Museo Raffaello Piraino – Palermo
  • Casa Museo Tommaso Campailla – Modica (Ragusa)
  • Casa Museo Thule – Palermo
  • Casa Natia Suor Rosa Roccuzzo – Monterosso Almo (Ragusa)
  • Circolo Di Cultura Luigi Capuana – Mineto (Catania)
  • Museo Eikon – Ficarra (Messina)
  • Museo Storico della Tonnara di Vendicari – Noto (Siracusa)
  • Castello di Donnafugata – Ragusa
  • Casa Kitson-Phelps – Casa Cuseni, Museo delle Belle Arti e del Grand Tour della Città di Taormina – Taormina (Messina)
  • Museo Casa Natale Salvatore Quasimodo – Modica (Ragusa)

Toscana

  • Casa del Pontormo – Empoli (Firenze)
  • Casa di Dante in Lunigiana – Mulazzo (Massa-Carrara)
  • Casa di Filippo Dobrilla – Pontassieve (Firenze)
  • Casa Museo Carducci – Castagneto Carducci (Livorno)
  • Casa Museo di Franco e Lidia Luciani – Firenze
  • Casa Museo Giovanni Pascoli – Castelvecchio di Pascoli (Lucca)
  • Casa Museo Ivan Bruschi – Arezzo
  • Casa Museo Ugo Guidi – Forte dei Marmi (Lucca)
  • Casa Natale di Michelangelo Buonarroti – Caprese Michelangelo (Arezzo)
  • Casa Natale Giosuè Carducci – Pietrasanta (Lucca)
  • Casa Natale Giosue Carducci – Santa Maria a Monte (Pisa)
  • Casa Studio Di Quinto Martini – Seano Carminagno (Prato)
  • Casa Venturino Venturi – Loro Ciuffenna (Arezzo)
  • Castello Sonnino – Montespertoli (Firenze)
  • Cimitero Evangelico Agli Allori – Firenze
  • Fondazione Montanelli Bassi Ets – Fucecchio (Firenze)
  • Museo Archivio Giosuè Carducci – Castagneto Carducci (Livorno)
  • Museo Casa di Giovanni Boccaccio – Certaldo (Firenze)
  • Museo Ciclismo Gino Bartali – Firenze
  • Museo Collezione Gianfranco Luzzetti – Grosseto
  • Museo Enrico Caruso – Lastra a Signa (Firenze)
  • Museo Pietro Annigoni ad Anghiari – Anghiari (Arezzo)
  • Open Air Museum Italo Bolano – Portoferraio (Livorno)
  • Stanzette di Mario Tobino – Lucca
  • Studio dell’artista Flavio Bartolozzi – Pistoia
  • Studio di Piero Bargellini – Firenze
  • Torre e Cassero Senese – Civitella Paganico (Grosseto)
  • Villa Brandi – Siena
  • Villa Buonamici a San Gaudenzio – Vaiano (Prato)
  • Villa di Papiano – Lamporecchio (Pistoia)
  • Villa La Pietra – Firenze
  • Villa Museo Giacomo Puccini – Torre del Lago, Viareggio (Lucca)
  • Villa Pozzolini di Bivigliano – Vaglia (Firenze)
  • Villa Reale Di Marlia – Capannori (Lucca)
  • Casa Guidi – Firenze
  • Fondazione Spadolini Nuova Antologia Villa “Il Tondo dei Cipressi” – Firenze
  • Casa natale Ferruccio Busoni – Empoli (Firenze)
  • Casa natale di Leonardo da Vinci – Vinci (Firenze)
  • Puccini Museum Casa Natale – Lucca
  • Casa Museo Leonetto Tintori – Prato

Trentino Alto Adige

  • Museo Casa De Gasperi – Pieve Tesino (Trento)

Umbria

  • Casa d’arte Romano Notari – Campello sul Clitunno (Perugia)
  • Palazzo degli Oddi Marini Clarelli – Perugia
  • Palazzo Sorbello Casa Museo – Perugia
  • Studio Moretti Caselli – Perugia

Veneto

  • Casa di Cultura Goffredo Parise – Ponte di Piave (Treviso)
  • Casa di Gaia da Camino – Portobuffolè (Treviso)
  • Casa Museo G.B. Cima da Conegliano – Conegliano (Treviso)
  • Casa Museo Giacomo Matteotti – Fratta Polesine (Rovigo)
  • Casa Natale Beato Albino Luciani – Papa Giovanni Paolo I – Canale d’Agordo (Belluno)
  • Casa Natale Padre Marino Rigon s.x. – Villaverla (Vicenza)
  • Casa Studio Elena Guaccero – Venezia
  • Museo di Asolo e Villa Freya – Asolo (Treviso)
  • Museo Gypsotheca Antonio Canova – Possagno (Treviso)
  • Museo Miniscalchi-Erizzo – Verona
  • Museo Toni Benetton – Villa Marignana Benetton – Marocco di Mogliano Veneto (Treviso)
  • Spazio Luciano Vistosi – Murano (Venezia).

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