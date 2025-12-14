di
Case in montagna, località italiane dove costano di più nel 2025
Analizzando 58 località sciistiche italiane, Abitare Co. ha svelato quali sono le mete di montagna con i prezzi più alti per le case nel 2025: i costi per le abitazioni nuove o totalmente ristrutturate nei centri o vicino agli impianti di risalita, sono saliti del 5,5% rispetto al 2024.
