Le case meno costose d’Italia si trovano in Piemonte e a sorpresa mostrano qual è il comune più conveniente per chi vuole acquistare un immobile

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Il mercato immobiliare italiano offre ancora differenze molto ampie tra grandi città e piccoli centri e, a sorpresa, un sondaggio di Idealista mostra che le case meno costose d’Italia si trovano in Piemonte, in un comune dove i prezzi restano molto lontani dalle medie regionali.

Dove si trovano le case più economiche d’Italia

Il comune al centro dei dati è Mosso, un centro di circa 1.500 abitanti nel Biellese, inserito in un territorio di valle dove la montagna e la storia produttiva locale hanno ancora un peso evidente.

Il paese si affaccia sulla Valle di Mosso ed è vicino all’Oasi Zegna, area naturalistica da cui si raggiungono anche le piste di Bielmonte durante la stagione invernale; nei mesi più miti il territorio offre percorsi per escursioni, cammini tra i boschi e itinerari legati alla montagna, e il centro conserva inoltre la Chiesa parrocchiale dell’Assunta, con il campanile romanico e un coro ligneo rococò del Settecento.

Il contesto racconta anche una parte importante della storia industriale piemontese, dato che la valle è legata alla tradizione tessile e alla figura di Quintino Sella, statista e fondatore del Club Alpino Italiano, la cui famiglia ebbe un ruolo significativo nello sviluppo dell’industria laniera.

Gli opifici storici presenti nel territorio hanno lasciato tracce ancora leggibili nel paesaggio, mentre la presenza di factory outlet richiama il legame con filati e tessuti di alto pregio.

Quanto costa comprare casa in Piemonte

Secondo Idealista, a Mosso il valore medio richiesto per le abitazioni in vendita è stato di 331 euro al metro quadrato.

La distanza rispetto alla media piemontese è ampia, perché il dato regionale riportato dalle rilevazioni si è attestato intorno a 1.319 euro al metro quadrato.

Nella classifica nazionale dei comuni più convenienti, Mosso ha preceduto Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, indicato a 363 euro al metro quadrato, e Grammichele, in provincia di Catania, con 382 euro al metro quadrato. Sono le tre località rimaste sotto la soglia dei 400 euro al metro quadrato.

Il Piemonte è comparso anche in altre posizioni della graduatoria dei centri più accessibili, in quanto è tra le prime venti località sono stati segnalati Paesana e Viola, entrambi in provincia di Cuneo, con valori superiori ai 500 euro al metro quadrato.

Il quadro nazionale ha mostrato una forte presenza di comuni del Centro-Sud, con alcune eccezioni al Nord e in Toscana. Mosso, però, ha assunto un peso particolare perché ha portato il primato in una regione dove il mercato immobiliare presenta differenze molto marcate tra aree interne, piccoli comuni e grandi centri urbani.

Il confronto con Torino rende più evidente la distanza, considerando che nel capoluogo piemontese, Idealista ha indicato per giugno 2026 un prezzo medio intorno a 2.194 euro al metro quadrato, con oscillazioni legate al quartiere, allo stato dell’immobile e alla vicinanza ai servizi.

Nelle zone centrali o più richieste le quotazioni possono salire in modo significativo, mentre nelle aree semi-centrali i valori restano comunque molto lontani da quelli registrati a Mosso.

Il primato del borgo biellese può quindi interessare chi guarda alle seconde case, a un trasferimento in un centro più piccolo o a una soluzione compatibile con lo smart working.

Il prezzo medio resta il dato più immediato, ma non è l’unico elemento da considerare, considerando che servizi, collegamenti, stato degli immobili e progetti personali incidono sempre sulla scelta finale. La classifica ha però acceso un riflettore su una parte del Piemonte meno visibile rispetto alle grandi città, dove il costo della casa può aprire scenari diversi per chi cerca natura e ritmi più contenuti.