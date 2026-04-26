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Case di lusso, prezzo record in Costa Smeralda: chi compra e dove
In Italia nel 2025 sono aumentate le compravendite delle case di fascia medio-alta, facendo registrare una crescita del 6,3% rispetto all’anno precedente: dati emersi da una ricerca di Engel & Volkers Italia che ha svelato anche quali sono le località più gettonate e i prezzi.
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