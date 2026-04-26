Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

Case di lusso, prezzo record in Costa Smeralda: chi compra e dove

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

In Italia nel 2025 sono aumentate le compravendite delle case di fascia medio-alta, facendo registrare una crescita del 6,3% rispetto all’anno precedente: dati emersi da una ricerca di Engel & Volkers Italia che ha svelato anche quali sono le località più gettonate e i prezzi.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI