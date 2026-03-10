Case di lusso in Italia, dove investono i super ricchi stranieri
di
L’Italia resta uno dei Paesi preferiti dagli stranieri che cercano case di lusso: il mercato immobiliare di fascia alta è cresciuto dell’11,23% tra il 2024 e il 2025, segnale di un trend in continua ascesa. Dal Nord al Sud, i dati raccolti da ‘Gate-away.com’ hanno svelato quali sono le zone più richieste dagli acquirenti provenienti dall’estero: bene i grandi laghi e le località costiere.
