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Case di lusso, boom di acquisti dall'estero: le mete preferite
Momento d’oro per il mercato immobiliare di fascia elevata in Italia: sono sempre di più gli stranieri che vogliono acquistare case di lusso nel nostro Paese, tra chi compra come investimento e chi lo fa per trasferirsi. Nella gallery vediamo quali sono le località preferite dai potenziali acquirenti.
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