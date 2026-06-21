Case di lusso, boom di acquisti dall'estero: le mete preferite

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Momento d’oro per il mercato immobiliare di fascia elevata in Italia: sono sempre di più gli stranieri che vogliono acquistare case di lusso nel nostro Paese, tra chi compra come investimento e chi lo fa per trasferirsi. Nella gallery vediamo quali sono le località preferite dai potenziali acquirenti.