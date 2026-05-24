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Case al lago in Italia, dove costano di più (e di meno)

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Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quali sono le località dei laghi italiani con i prezzi più alti e più bassi per le abitazioni? A rivelarlo sono i dati emersi da una ricerca condotta da parte di Casa.it.

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