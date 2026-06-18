Case a 1 euro a Norma vicino Roma: come fare richiesta

Norma, cittadina antica vicino Roma, ha avviato l'iniziativa "Discover Norma" che prevede la vendita di case a 1 euro per ripopolare il borgo

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Il programma “case a 1 euro” continua ad accogliere adesioni da diverse cittadine italiane. Tra le località che recentemente hanno deciso di partecipare c’è anche Norma, piccolo centro del Lazio non lontano da Roma. L’iniziativa si chiama “Discover Norma” e si inserisce nel percorso già avviato da molti Comuni italiani contro lo spopolamento urbano. Anche qui, infatti, l’amministrazione punta a recuperare abitazioni abbandonate e a ridare vita al centro storico.

Cos’è il progetto “Discover Norma”

Norma è un borgo medievale della provincia di Latina, che sorge sui Monti Lepini ed è affacciato sulla Pianura Pontina. La sua posizione è uno degli elementi che rendono il progetto particolarmente interessante. Il paese si trova, infatti, a circa 70 chilometri da Roma ed è facilmente raggiungibile attraverso i collegamenti autostradali della zona. Il centro storico conserva l’impianto tipico dei borghi collinari, con vicoli, case in pietra e terrazze panoramiche.

Norma è legata anche alla storia dell’antica Norba, città romana di cui restano importanti testimonianze nel Parco Archeologico. A questo si aggiungono il Museo Civico Archeologico e il Museo del Cioccolato. Come riporta ‘La Repubblica’, il progetto “Discover Norma” nasce, quindi, con l’obiettivo di recuperare immobili abbandonati o in stato di degrado nel centro storico e trasformarli in un’occasione di rilancio. La formula è quella ormai nota delle “case a 1 euro”, cioè la vendita di abitazioni a un prezzo simbolico a persone disposte a ristrutturarle.

Il sindaco Andrea Dell’Omo ha presentato l’iniziativa come parte di una strategia pensata per contrastare lo spopolamento e rendere nuovamente attrattivo il borgo. Il problema in Italia non riguarda solo Norma. Molti centri storici italiani hanno visto negli ultimi decenni un progressivo svuotamento, dovuto all’invecchiamento della popolazione, alla difficoltà di manutenzione degli immobili, al trasferimento verso città più grandi e alla mancanza di servizi. Il programma delle case a 1 euro è stato adottato da numerose località italiane, soprattutto in Sicilia, Sardegna, Campania, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna.

Tra i casi più noti ci sono Sambuca di Sicilia, Mussomeli, Salemi e Troina, che hanno ottenuto grande visibilità anche a livello internazionale. Più recentemente, iniziative simili sono state avviate o rilanciate in comuni come Bisaccia, nell’entroterra avellinese, Recoaro Terme in Veneto e Farini in Val Nure, in provincia di Piacenza. Il Lazio ha già avuto esempi interessanti, come Maenza, altro borgo laziale della provincia di Latina che negli ultimi anni ha attirato richieste e l’elogio anche della CNN.

Come fare richiesta della casa a 1 euro a Norma

Per fare richiesta di una “casa a 1 euro” a Norma bisognerà seguire le indicazioni ufficiali che saranno pubblicate dal Comune. Il meccanismo delle case a 1 euro prevede una manifestazione di interesse da parte dell’acquirente. Chi vuole comprare deve presentare la propria candidatura, indicare l’immobile di interesse se già disponibile nell’elenco comunale e soprattutto spiegare il progetto di recupero.

L’obiettivo non è vendere case a basso costo senza condizioni, ma selezionare persone realmente intenzionate a ristrutturare e valorizzare gli immobili. Il prezzo di 1 euro, quindi, è reale ma simbolico. A carico dell’acquirente restano tutte le spese collegate alla compravendita e al recupero dell’abitazione. Bisogna considerare costi notarili, registrazione, volture catastali, accatastamento, progettazione, pratiche edilizie, eventuali autorizzazioni, direzione lavori e naturalmente ristrutturazione.

In alcuni casi, soprattutto quando gli immobili sono molto degradati, la spesa finale può essere significativa e superare di molto il valore iniziale dell’acquisto. Inoltre, è necessario rispettare le tempistiche designate per i lavori. Il progetto può interessare diverse categorie di persone. C’è chi potrebbe voler trasferire la residenza nel borgo, chi cerca una seconda casa vicino a Roma, chi potrebbe realizzare una piccola struttura turistica.