Sempre più Comuni in Italia stanno lanciando iniziative che consentono di acquistare case a 1 euro oppure a prezzo simbolico: ecco i casi più recenti

Sono diverse le località italiane che hanno deciso di adottare la politica delle case in vendita a 1 euro oppure a prezzi simbolici analoghi per riqualificare edifici abbandonati e combattere lo spopolamento

Dove acquistare case a 1 euro in Italia

Uno degli esempi più recenti è quello di Bisaccia, nell’entroterra della provincia di Avellino, dove il Comune è l’unico proprietario degli immobili messi in vendita: si tratta di circa quaranta abitazioni abbandonate da chi è emigrato in cerca di fortuna, nella maggior parte dei casi dopo il terribile terremoto del 1980 in Irpinia.

A differenza di altri casi in Italia, a Bisaccia la burocrazia è più snella perché il Comune è proprietario delle case, non ci sono eredi da rintracciare e trattative complicate, la transazione è diretta. L’iniziativa ha avuto una grande risonanza internazionale e ha attirato anche l’attenzione della Cnn.

Tra le particolarità di Bisaccia c’è la sua architettura che può essere definita “a grappoli”: le case sono costruite una accanto all’altra e alcune hanno persino un ingresso in comune, prestandosi particolarmente a gruppi di amici o famiglie intenzionate a comprare più immobili vicini tra loro.

Il Comune di Recoaro Terme in Veneto ha lanciato un’iniziativa simile nell’ambito del programma intitolato “Green communities Piccole Dolomiti – Case a 1 euro”: sono in vendita 22 immobili non abitati, destinati a chi si impegna a recuperarli.

Il bando per l’assegnazione delle case a 1 euro a Recoaro Terme premia gli under 35, chi intende trasferire la propria residenza nel Comune veneto, chi vuole avviare attività turistiche o artigianali e anche ci si impegna a usare maestranze locali. Il progetto punta così a ripopolare il paese, a inserire chi arriva nel tessuto economico del territorio e a valorizzare i lavoratori di zona.

Un altro esempio recente riguarda Farini in Val Nure, provincia di Piacenza: qui gli immobili privati in stato di degrado vengono messe in vendita attraverso la mediazione dell’amministrazione comunale a potenziali acquirenti disposti a rimetterli in sesto e riqualificarli.

In Trentino, invece, hanno scelto la strada degli incentivi economici diretti: la Provincia Autonoma di Trento, infatti, nel 2025 ha indetto un bando per la rivitalizzazione delle aree a rischio spopolamento, coinvolgendo 32 piccoli Comuni con contributi a fondo perduto per chi acquista o ristruttura un immobile.

Tra i comuni che hanno attirato più richieste ci sono Novella in Val di Non, Rabbi, Bleggio Superiore, Mezzano e Vermiglio, quest’ultimo tra le location dell’omonimo film della regista Maura Delpero scelto per rappresentare l’Italia agli Oscar del 2025.

Locali gratis in Italia, le opportunità

Oltre alle abitazioni, ci sono località italiane che puntano a rivitalizzare l’economia di zona con iniziative legate ai locali: a Cheremule, borgo della Sardegna con circa 400 abitanti, l’ultimo negozio di alimentari è stato chiuso ormai da quattro anni. Per questo motivo il Comune ha messo a disposizione un locale di 50 metri quadrati a canone zero per tre anni con esenzione dai tributi comunali e supporto amministrativo.

L’iniziativa di Cheremule è rivolta a chiunque voglia aprire un piccolo market di prima necessità, così da rendere più semplici gli acquisti a una popolazione la cui età media sta diventando sempre più alta e dove molti anziani vivono da soli.

La mancanza di attività commerciali può avere diversi risvolti: a Castignano, comune montano in provincia di Ascoli Piceno, l’amministrazione comunale ha dovuto rilevare direttamente la gestione dell’unico distributore di carburante della zona, dopo che il precedente gestore non era riuscito a trovare nessun privato disposto a subentrare.