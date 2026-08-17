La casa vacanze più costosa è in Costiera Amalfitana: maxi prezzo

Il maxi prezzo della villa sull'isola di Isca della Costiera Amalfitana, tanto cara a De Filippo, considerata la casa vacanze più costosa d'Italia

In Italia c’è una casa vacanze costosissima e naturalmente super lusso, considerata la più cara d’Italia: si trova su un’isoletta privata della Costiera Amalfitana è affittarla costa centinaia di migliaia di euro alla settimana.

Il prezzo della casa vacanze più costosa d’Italia

Quella che il ‘Corriere della Sera’ ha definito come la casa vacanze più costosa d’Italia dopo una ricerca, si trova su sull’isola di Isca della costiera Amalfitana: l’isola è stata di proprietà di Eduardo De Filippo negli anni Quaranta e si trova di fronte alla baia di Nerano e al fiordo di Crapolla, nel Comune di Massa Lubrense.

La villa si estende su 390 metri quadrati e vanta anche spazi esterni con giardini e terrazze che garantiscono la massima privacy; non poteva mancare una piscina, di tipo infinity pool.

A disposizione di chi prende in locazione la villa c’è uno staff dedicato residente, attivo 12 ore al giorno: tra i servizi compresi lo chef, il cameriere durante i pasti e la governante dalle 7.30 alle 16.30.

Il prezzo è di 300.000 euro per una settimana, quindi poco più di 42.000 euro al giorno. Il ‘CorSera’, al termine della ricerca effettuata sulle case vacanze più lussuose d’Italia, non ha trovato niente di paragonabile a quella della Costiera Amalfitana.

L’unica in grado di avvicinarsi è una villa sul lago di Como, quotata 250.000 euro per la settimana dal 16 al 22 agosto: una villa super lusso con piscina esterna riscaldata, impreziosita da piastrelle riflettenti in oro 22 carati.

Costiera Amalfitana, la storia dell’isola di Isca

Come detto la casa vacanze più costosa d’Italia si trova sull’isola di Isca, conosciuta anche con il nome di scoglio Isca: emerge dal mare di fronte alla baia di Nerano e al fiordo Crapolla e appartiene al territorio di Massa Lubrense, Città metropolitana di Napoli.

L’isola è stata a lungo il luogo di riflessione e il rifugio del grande attore e drammaturgo Eduardo De Filippo: nei rari momenti di pausa tra un impegno e l’altro, si rifugiava nella sua villa sull’isola alla ricerca dell’ispirazione per tante delle sue commedie.

Il drammaturgo napoletano acquistò l’isolotto nel 1949 da un banchiere: secondo i racconti dell’epoca si dice che il banchiere fosse così restio a cedere l’isolotto a De Filippo che solo l’intercessione di alcuni amici in comune permise a Eduardo di realizzare il suo sogno e di acquistare lo scoglio che divenne presto il suo rifugio lontano dalle luci del palcoscenico.

Sono diversi i lavori portati a termine da Eduardo De Filippo sull’isola di Isca: tra questi l’opera ‘Il Contratto’, ambientata proprio a Massa Lubrense, e la traduzione in napoletano de ‘La Tempesta’ di William Shakespeare. Si dice, inoltre, che proprio sull’isolotto De Filippo incontrò la futura compagna Isabella Quarantotti tra alcuni bagnanti arrivati dalla baia di Nerano: con lei condivise molto tempo a scrivere in riva al mare.

Gli eredi di Eduardo De Filippo decisero di vendere l’isolotto a due imprenditori nel 2021; sull’isola sono presenti cavità naturali marine come la grotta dell’Isca, posta sul versante sud a una profondità tra i 7 e i 15 metri, in cui ci sono innumerevoli stalattiti.