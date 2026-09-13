Casa Rossi venduta dalla famiglia Rovati: il maxi prezzo

A Milano è stata venduta Casa Rossi, tra i massimi esempi di architettura eclettica: il prezzo dello storico edificio situato in Corso Magenta

Uno storico palazzo di Milano ha cambiato proprietà: si tratta di Casa Rossi, considerata uno dei massimi esempi di architettura eclettica in Italia, progettata nel 1860 da Giuseppe Pestagalli, architetto che realizzò anche il Teatro Dl Verme.

Venduta Casa Rossi a Milano: il prezzo

Celebre per la presenza di uno spettacolare e suggestivo cortile ottagonale, Casa Rossi si trova in Corso Magenta: stando a quanto si legge sul ‘Corriere della Sera’, ad acquistare l’immobile “è stata la Bizzi & Partners di Davide Bizzi, affiancata da un investitore estero e da un family office italiano” in un’operazione di cartolarizzazione immobiliare.

A vendere, invece, è stata la famiglia Rovati: sull’edizione online del quotidiano viene riportato in 37 milioni di euro il prezzo della compravendita; ora i nuovi proprietari avvieranno lavori di riqualificazione dell’edificio, investendo complessivamente più di 50 milioni di euro.

L’edificio, sottoposto a vincolo culturale, dovrebbe trasformarsi in un palazzo di residenza di alta gamma, destinate a una clientela con una forte componente internazionale; a prescindere dalla futura destinazione, l’obiettivo del progetto è comunque quello di recuperare il valore architettonico dell’immobile per inserirlo nel segmento più alto del mercato immobiliare meneghino.

Come detto Casa Rossi si trova in Corso Magenta, una delle vie più importanti e famose di Milano, anche e soprattutto a livello architettonico, in quanto unisce capolavori d’arte rinascimentale a eleganti palazzi storici, insieme a celebri locali della movida milanese.

Da quelle stesse parti, per esempio, c’è Casa Atellani, altro storico immobile di Milano che nel 2022 è stato acquistato da Bernard Arnault, il numero uno di Lvmh e tra gli uomini più ricchi al mondo.

Le caratteristiche e la storia di Casa Rossi a Milano

Sul sito Lombardia Beni Culturali a proposito di Casa Rossi viene spiegato come si tratti di uno dei più interessanti esempi di architettura eclettica. L’immobile è caratterizzato da una facciata a cinque piani fuori terra, aperta da una fitta trama di quattro ordini sovrapposti di finestre che simulano logge rinascimentali veneziani.

Dal portone principale si arriva in un cortile interno ottagonale e al piano terra, su ogni lato sono distribuiti due accessi. Agli angoli troviamo pilastri con capitello tuscanico e gutte, a sostenere una massiccia trabeazione al di sopra della quale si sviluppano gli altri piani, affacciati sul cortile con finestre sormontate da lunette con oculo iscritto.

E ancora, sul sito web si legge: “Dal cortile centrale ottagonale si passa a un altro rettangolare dove al piano terra, sono distribuite le autorimesse inserite fra pilastri decorati con paraste simili a quelle del precedente cortile. Al di sopra delle rimesse sui lati nord e sud sono ricavate due ampie terrazze. La facciata è scandita in tre campate da lesene decorate da specchiature interrotte a mezza altezza da una patera”.

Ideata da Giuseppe Pestagalli nel 1860, Casa Rossi è anche un grande esempio di architettura esperienziale e performativa. Una delle particolarità più celebri dell’immobile di Milano è l’effetto ottico detto “a cannocchiale” dovuto al suggestivo cortile interno: l’intera struttura, infatti, culmina verso l’alto, replicando il perimetro geometrico e incorniciando il cielo in un perfetto ottangolo ritagliato.