A casa di Montalbano apre una pizzeria ispirata a Camilleri

Nella casa del commissario Montalbano apre una pizzeria ispirata al mondo del commissario ideato da Andrea Camilleri: le pizze e i piatti del menu

Nella casa del commissario Montalbano, il personaggio ideato dallo scrittore Andrea Camilleri, nasce la pizzeria Adelina: insegna che amplia l’offerta gastronomica di Punta Secca, storica località balneare in provincia di Ragusa.

Nella casa di Montalbano apre la pizzeria Adelina

La celebre veranda del Ragusano conosciuta per il personaggio di Salvo Montalbano ideato dallo scrittore Andrea Camilleri diventa una pizzeria: il locale si chiama Adelina e propone pizza siciliana ittica con cucina d’Italia.

Nel menu piatti che rappresentano un tributo affettuoso alla governante che preparava deliziose specialità per il commissario reso ancora più celebre dalla serie tv dove a interpretarlo è Luca Zingaretti.

Sulla pagina social di Adelina, si legge: “Una nuova, croccante, narrazione per uno dei classici più amati di sempre. La pizza ittica siciliana è una superficie espressiva, un luogo di incontro tra grandi materie prime dal mare e dalla campagna. La pizza siciliana di Adelina nasce così, pensare e vivere il mare come cultura, una cucina mediterranea che ha scelto la pizza come linguaggio”.

Non solo pizzeria ma un format che unisce alla pizza la straordinaria esperienza gastronomica dello chef Joseph Micieli, un maestro nel trattare con rispetto e meticolosità le materie prime. Lo chef mette il mare e i suoi prodotti al centro della sua proposta, lavorando il pescato sempre con una grande sensibilità mediterranea.

L’offerta gastronomica ispirata alle opere di Camilleri prevede anche quindici diverse pizze d’autore con condimenti di pesce, crostacei e materie prime locali e di stagione, i pomodori siccagni del Ragusano per la salsa e proposte gluten free per andare incontro alle esigenze di tutta la clientela.

Attraverso Adelina, lo chef mira a restituire ai visitatori l’atmosfera degli anni Sessanta: per questo Micieli ha spiegato che “è presente un blocco cucina e pizzerie a vista”, in linea con la tradizione.

Le pizze e i piatti ispirati a Montalbano di Camilleri

Lo chef Joseph Micieli, al ‘Giornale di Santa Croce’, ha illustrato l’idea gastronomica del menu della nuova pizzeria della casa di Montalbano con le ricette ispirate ai racconti di Camilleri:

“Adelina è un po’ un ulteriore arricchimento dell’offerta gastronomica già esistente. La pizzeria è l’elemento portante della nostra nuova proposta che sarà affiancata da un menù di cucina con alcuni piatti che prendono spunto dai riferimenti gastronomici nelle bellissime pagine scritte da Andrea Camilleri”.

Micieli ha spiegato che ci saranno piatti come “la pasta ‘ncasciata, le arancine e parti di pesce cotte alla brace, come guance e parte finale della coda, per condimenti su pizze fuori menu, uniche e inedite. Accanto a questo ci sarà un racconto puntuale della nostra Sicilia attraverso gli oli, gli impasti, il pomodoro, il pane cunzato e la caprese di mare”.

A proposito delle pizze, lo chef ha dichiarato: “Abbiamo riservato grande attenzione all’impasto ideato e calibrato in tanti mesi di studio, dunque con bassa idratazione, sorprendente croccantezza con una struttura in grado di sostenere il topping che si andrà a scegliere”.

Meritano una menzione a parte i dessert, vera e propria celebrazione della tradizione siciliana: ci sarà un carretto per il gelato espresso a cui aggiungere crumble croccanti, frutta di stagione sciroppata in casa, affogatura al caffè e al cioccolato speziato; in carta anche un fiordilatte con materia prima di vacca modicana.