La casa di Lucio Dalla a Roma ora è un B&B: quanto costa dormire

Lucio Dalla ha vissuto a lungo in un appartamento nel cuore di Roma: oggi è stato trasformato in un B&B, ecco quanto costa dormirvi una notte

Incastonato tra vecchi edifici nel cuore di Trastevere, uno degli angoli più autentici di Roma, sorge la casa in cui ha vissuto per lungo tempo Lucio Dalla. Punto di riferimento per moltissimi artisti della scena musicale dell’epoca, l’appartamento è ancora oggi un omaggio al grande cantautore bolognese, che qui compose alcune delle sue canzoni di maggior successo. La residenza è stata ora trasformata in un bed&breakfast: scopriamo quanto costa dormirvi una notte.

Dove si trova la casa di Lucio Dalla a Roma

Per un lungo periodo della sua vita, Lucio Dalla ha vissuto nel cuore pulsante di Roma: dal 1980 al 1990, Trastevere è stata la sua casa. Qui, tra stradine tortuose e vecchi edifici, c’è un grande appartamento che in quegli anni è stato punto di riferimento per la scena culturale romana. Il cantautore bolognese, che vi ha scritto alcune delle sue canzoni, tra cui “La notte dei miracoli”, è stato una figura di grande spicco per l’epoca: un via vai di artisti ha caratterizzato quel periodo prolifico per la capitale, dal punto di vista musicale (e non solo).

Siamo in Vicolo del Buco n.7, a poca distanza da Ponte Garibaldi, dove si respira l’autentica atmosfera trasteverina. Nell’appartamento che ha ospitato Lucio Dalla è stata affissa, in presenza dell’allora sindaca Virginia Raggi, una targa commemorativa in ricordo del grande cantautore: “In questa casa ha vissuto Lucio Dalla, protagonista della musica italiana“. Oggi, l’abitazione ospita un B&B che ricorda, almeno nel nome, il grande artista bolognese. Si chiama infatti “Villa Futura”, omaggio ad una delle canzoni più famose di Dalla.

Quanto costa dormire nel B&B dove viveva Lucio Dalla

L’appartamento in cui ha vissuto Lucio Dalla, oggi diventato un B&B, è una residenza di lusso per turisti. Vanta circa 200 metri quadri, suddivisi in un ampio salone con zona pranzo, cucina e tre camere da letto dotate di bagni privati. Oltre al nome, anche il logo del B&B ricorda il cantautore bolognese: sembrerebbe rappresentare il profilo del cappello da lui solitamente usato, con il contorno dei suoi caratteristici occhiali tondi. “Villa Futura” ha spazi ampi e luminosi ed è caratterizzata da ambienti dai toni neutri del beige e del bianco, con qualche dettaglio nero a risalto.

Dell’atmosfera originaria non sembra essere rimasto molto, come rivela anche il gestore Francesco Bartoni: “Prima c’erano stanze piccoline e buie, poi è stata fatta una riqualificazione importante, che ha allargato gli spazi trasformando l’ambiente. Non è diventato meta di fan: per il 90% i clienti sono esteri”. Ma quanto costa dormire nel B&B dove un tempo ha vissuto Lucio Dalla? Il prezzo cambia notevolmente in base al periodo, con i mesi di alta stagione che vedono cifre superiori a 1.100 euro a notte. In bassa stagione, tuttavia, si può soggiornare a “Villa Futura” con circa 400 euro a notte.

Sebbene la ristrutturazione dell’appartamento e la sua trasformazione in una residenza vacanze non sia stata pensata per mantenere intatti gli ambienti originali, nell’aria c’è ancora qualcosa che ricorda Lucio Dalla. E anche se la maggior parte dei clienti non vi soggiorna pensando al grande cantautore, c’è ancora spazio per i suoi fan: i prezzi sono senza dubbio piuttosto alti, ma trascorrere una notte dove Dalla ha tratto ispirazione per le sue canzoni è sicuramente un’esperienza indimenticabile.