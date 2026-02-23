La casa di Chiara Nasti e Zaccagni a Roma è in vendita: il prezzo

È apparso online l’annuncio della vendita dell’appartamento di lusso a Roma di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni con dettagli su prezzo e caratteristiche

La dimora romana di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni è in questi giorni al centro dell’attenzione mediatica in quanto l’appartamento, più volte mostrato sui social dall’influencer, è comparso su diversi portali immobiliari e risulta dunque in vendita. Le immagini degli interni, già familiari ai follower, hanno acceso curiosità e speculazioni e, tra dettagli di design e indiscrezioni, l’annuncio ha iniziato a circolare online e ha alimentato interesse non soltanto nel settore real estate.

Quanto costa la casa di Chiara Nasti e Zaccagni a Roma

La proprietà, come riportato da La Repubblica, ha una valutazione di 2,5 milioni di euro ed è in vendita tramite l’agenzia Lionard, con annunci presenti anche su portali come Immobiliare.it. La cifra riflette le dimensioni e il livello delle finiture dell’abitazione, che si sviluppa su una superficie di circa 280 metri quadrati, con ambienti ampi e luminosi e una distribuzione degli spazi che rifletterebbe unos tile contemporaneo.

Il fiore all’occhiello della casa è descritto come un salone open space di oltre 100 metri quadrati, caratterizzato da grandi aperture verso l’esterno. La luminosità rappresenta uno degli elementi più evidenti, insieme alla scelta di arredi moderni e contrasti cromatici; anche il parquet disposto a spina contribuisce a definire un’estetica elegante ma attuale.

La cucina, separata visivamente da armadiature scure, appare in linea con lo stile minimal dell’appartamento, mentre le camere da letto, tre secondo le descrizioni circolate, mostrano una personalizzazione legata alla vita familiare della coppia. I bagni, anch’essi tre, completano una distribuzione pensata per regalare comfort e funzionalità.

L’appartamento è inoltre indicato come dotato di terrazzo perimetrale e posti auto, elementi che ne rafforzano il profilo di proprietà di fascia alta.

Negli scatti associati all’annuncio compaiono dettagli che attirano l’attenzione degli osservatori, tra cui elementi decorativi e oggetti facilmente riconducibili alla quotidianità domestica. In alcune immagini si nota anche Twenty, il barboncino toy spesso presente nei contenuti social dell’influencer.

Dove si trova la casa di Nasti e Zaccagni e perché è messa in vendita

L’immobile risulta ubicato nel quartiere della Camilluccia, area residenziale di Roma nord nota per contesti signorili e presenza di spazi verdi. La zona, collegata a punti nevralgici della città, si trova a breve distanza da Ponte Milvio, luogo simbolo della vita mondana romana.

La vendita della casa di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni suscita interesse anche perché intreccerebbe cronaca immobiliare e interesse pubblico verso una delle coppie più seguite degli ultimi anni. La comparsa dell’annuncio coincide infatti con alcuni rumors su una possibile crisi nella coppia ed è stata collegata anche ad alcuni furti subiti.

Il quotidiano Il Messaggero ha riportato alcune dichiarazioni del calciatore Zaccagni, che ha fatto chiarezza sulla vendita della casa: “Stiamo cercando di vendere da due anni. Vogliamo una casa più grande, più spazio per la famiglia che si è allargata”.

Il giocatore della Lazio ha anche detto: “La paura dei ladri c’è sempre, inutile negarlo, ma in questo caso stiamo cercando di cambiare zona e di allargarci. Più spazio per la famiglia”.

Sulla prossima meta della famiglia Zaccagni-Nasti c’è solo un indizio: “Stiamo cercando in una zona centrale, non troppo distante da dove viviamo ora”.