Torna sul mercato Casa Bellotti, uno storico palazzo di Milano situato in via Brera: quanto costa l'edificio messo in vendita nel Capoluogo lombardo

Un palazzo storico di Milano torna sul mercato: in vendita Casa Bellotti, edificio situato in via Brera con corte interna e giardino che guarda Palazzo Citterio e l’Orto Botanico.

Quanto costa Casa Bellotti a Milano

Come riferito dal ‘Corriere della Sera’, è stata messa in vendita Casa Bellotti a Milano: a bilancio varrebbe 23,4 milioni di euro ma secondo fonti di settore la cifra finale potrebbe sfiorare anche il doppio. L’edificio è stato messo sul mercato da uno storico ente previdenziale per i dipendenti della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde: si conta di chiudere l’operazione in breve tempo, al massimo entro la fine dell’anno.

L’ente previdenziale, negli ultimi anni, ha già venduto diversi immobili nel Capoluogo lombardo: tra le operazioni più recenti si possono citare gli edifici in via Andegari, corso Vercelli e piazza Medaglie d’Oro. Milano è una città ricercatissima dal punto di vista immobiliare, basti pensare alla cifra record di 1,3 miliardi di euro sborsata dal Gruppo Kering per acquistare il palazzo di via Monte Napoleone tornato da poco sul mercato.

Brera è una zona che fa gola e in generale gli immobili milanesi sono diventati ormai degli asset finanziari, con i prezzi dei quartieri che salgono intorno a palazzi capaci di diventare delle vere e proprie miniere d’oro: a investire sono quasi sempre i privati e soprattutto stranieri.

Nel Centro di Milano, di recente, un attico da 600 metri quadrati con 400 terrazzi e vista sulla Madonnina è stato ceduto per 23 milioni di euro, un milioni in meno rispetto a un altro edificio in via dell’Orso. Sono 9, invece, i milioni di euro sborsati per un immobile da 330 metri quadrati davanti a Palestro. In meno di dieci anni, dal 2016 al 2025, i prezzi delle case a Milano sono saliti mediamente del 50%, con punte oltre il 150%.

La storia di Casa Bellotti

Situata al civico 10 di via Brera, Casa Bellotti è un palazzo costruito tra il 1819 e il 1821 su progetto di Gioacchino Crivelli: lo stile dell’edificio, seppur sobrio, è tardo neoclassico.

Il fronte del palazzo è distribuito su tre livelli e al piano terra troviamo semplici lesene in pietra che reggono archi a tutto sesto, decorati con cornici. Il primo piano è diviso dal pian terreno da una fascia marcapiano decorata con triglifi e presenta finestre con parapetto a balaustra, coronate con una cimasa su un alto fregio su mensole.

Il secondo piano, infine, riprende la decorazione del piano nobile seguendo uno stile più sobrio. In passato il palazzo ha ospitato sfilate di grandi stilisti, su tutti Valentino. Una data importantissima è quella del 13 aprile 1967, quando il dirigente industriale Lanfranco Colombo inaugurò negli spazi di Casa Bellotti la prima galleria europea dedicata interamente alla fotografia.

La galleria, chiamata ‘Il Diaframma‘, era composta da due piani circolari e ha esposto lavori di autori come Gianni Berengo Gardin, Henry Cartier-Bresson, Mario Giacomelli, Giuseppe Pino e Gabriele Basilico. Vero e proprio punto di riferimento culturale fino agli anni Novanta, ‘Il Diaframma’ ha ospitato oltre 300 mostre d’arte di maestri sia italiani che internazionali, consacrando la fotografia come forma d’arte. La galleria fungeva anche da centro di incontro per intellettuali e fotografi.