Caro spiagge in Italia: gli aumenti su lettini e ombrelloni

Il mare è sempre più caro in Italia: aumentano i prezzi medi negli stabilimenti balneari del nostro Paese, stando alle rilevazioni di Federconsumatori e Altroconsmo. Dal 2025 al 2026 costa tutto di più: dalle sdraio agli ombrelloni, passando per i lettini. In aumento anche i prezzi degli abbonamenti, siano essi giornalieri, mensili o stagionali. A livello territoriale, le regioni con i rincari più alti rispetto all’anno scorso sono la Calabria e la Sicilia, anche se bisogna tenere a mente che entrambe partivano da medie più basse rispetto ad altre zone marittime del Paese.