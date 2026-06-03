Caro spiagge in Italia: gli aumenti su lettini e ombrelloni
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Il mare è sempre più caro in Italia: aumentano i prezzi medi negli stabilimenti balneari del nostro Paese, stando alle rilevazioni di Federconsumatori e Altroconsmo. Dal 2025 al 2026 costa tutto di più: dalle sdraio agli ombrelloni, passando per i lettini. In aumento anche i prezzi degli abbonamenti, siano essi giornalieri, mensili o stagionali. A livello territoriale, le regioni con i rincari più alti rispetto all’anno scorso sono la Calabria e la Sicilia, anche se bisogna tenere a mente che entrambe partivano da medie più basse rispetto ad altre zone marittime del Paese.
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