Caro prezzi al supermercato, rincari record tra carote e uva
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Continuano a salire i prezzi dei prodotti alimentari nei supermercati d’Italia: i costi sempre maggiori per gli agricoltori contribuiscono a generare rincari che si ripercuotono in maniera negativa sulle finanze degli italiani. Cia-Agricoltori Italiani ha lanciato l’allarme, organizzando anche un presidio di protesta di cinque giorni davanti a Montecitorio per attirare l’attenzione del Parlamento.
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