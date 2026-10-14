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Caro prezzi al supermercato, rincari record tra carote e uva

4 min di lettura

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Continuano a salire i prezzi dei prodotti alimentari nei supermercati d’Italia: i costi sempre maggiori per gli agricoltori contribuiscono a generare rincari che si ripercuotono in maniera negativa sulle finanze degli italiani. Cia-Agricoltori Italiani ha lanciato l’allarme, organizzando anche un presidio di protesta di cinque giorni davanti a Montecitorio per attirare l’attenzione del Parlamento.

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