Caro ombrellone: a Chiavari arriva il pacchetto a 5 euro

Contro il caro ombrellone sulle spiagge, il Comune di Chiavari ha dato il via all'iniziativa che permette di noleggiare l'attrezzatura a 5 euro

In un periodo storico caratterizzato dagli aumenti in tutti i settori, compreso quello degli stabilimenti balneari, c’è chi prova ad andare incontro alle esigenze dei cittadini: è il caso del Comune di Chiavari che ha deciso di mettere a disposizione ombrelloni, lettini e sedie a 5 euro al pezzo in due delle spiagge più frequentate dai bagnanti.

Caro ombrellone, a Chiavari attivato il pacchetto da 5 euro

Il Comune di Chiavari ha dato il via al nuovo servizio che dall’8 giugno al 13 settembre 2026 rende disponibili ombrelloni, lettini e sedie da regista alla tariffa unica di 5 euro al giorno per ciascuna attrezzatura: l’iniziativa riguarda le spiagge di Marina Giulia e dei Velieri.

Il servizio mette a disposizione complessivamente 320 attrezzature così suddivise: 120 ombrelloni, 150 lettini e 50 sedie da regista. Come riportato sul sito ufficiale del Comune appartenente alla Città Metropolitana di Genova, per noleggiare l’attrezzatura “è sufficiente effettuare il pagamento, in contanti o con carta, presso le casse automatiche presenti sulla passeggiata e presentare la ricevuta al personale in servizio per il ritiro”.

Sempre sulla pagina istituzionale del Comune, sono state rese note le regole di utilizzo, a cominciare dal titolo di noleggio che è personale e non cedibile a terzi; la ricevuta rilasciata dalla casa automatica va esibita al personale in servizio e conservata per tutta la durata dell’utilizzo; le attrezzature, inoltre, devono essere utilizzate con cura e riconsegnate al termine dell’utilizzo insieme alla ricevuta.

I cittadini sono stati informati che “in caso di abbandono della postazione senza presidio per oltre 120 minuti, il materiale sarà ritirato dal personale addetto”. L’amministrazione comunale ha ricordato che il noleggio sulle spiagge “non include il trasporto, il posizionamento e l’allestimento della postazione in spiaggia, che restano a carico dell’utente”.

Le attrezzature possono essere noleggiate al costo di 5 euro al pezzo tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 19.00. I punti interessati sono: la spiaggia di Marina Giulia (zona ponente Rupinaro – dalla foce del torrente Rupinaro sino all’altezza del civico 25 di corso Valparaiso) e la spiaggia dei Velieri (Zona Gli Scogli – dal civico 25 di corso Valparaiso sino a piazza Gagliardo).

I motivi dell’iniziativa

Il sindaco di Chiavari, Federico Mesutti, ha spiegato i motivi che hanno portato l’amministrazione comunale ad attivare il servizio che consente di prenotare ombrelloni, sdraio o sedie in spiaggia al prezzo calmierato di 5 euro al pezzo:

“Attiviamo questo esperimento di noleggio pubblico per andare incontro ai turisti e residenti – le parole del primo cittadino riportate da ‘Repubblica’ – che potranno godersi le spiagge a prezzi interessanti nell’ambito della balneazione”.

Nella giornata di lunedì 8 giugno 2026, lo stesso sindaco Mesutti ha pubblicato un post sulla sua pagina ufficiale di Facebook, per commentare l’avvio del nuovo servizio già scelto da tanti bagnanti della Liguria, una delle regioni con il mare più pulito d’Italia:

“Ottimo avvio per il nuovo servizio comunale di noleggio nelle spiagge di Marina Giulia e dei Velieri! Già dalle prime ore di questa mattina numerosi cittadini e turisti hanno scelto di noleggiare ombrelloni, lettini e sedie regista, confermando il gradimento per questa nuova opportunità messa a disposizione dal Comune. Un servizio pensato per rendere il nostro litorale sempre più accogliente, funzionale e a misura di tutti”.