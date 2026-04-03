Caro carburante e allarme benzina a 3 euro, dove costa meno

Prosegue il caro carburanti in Italia: la guerra in Iran ha fatto salire alle stelle i prezzi di benzina e diesel, incidendo in maniera negativa sulle tasche degli italiani. Il Governo ha provato a tamponare la situazione con un taglio delle accise che ha stabilizzato prezzi comunque alti. Mentre il Ministro Giorgetti ha informato l’esecutivo della possibilità che il carburante arrivi oltre i 3 euro al litro, l’Associazione Nazionale Consumatori ha condotto uno studio sui dati del Mimit, rivelando quali sono le zone d’Italia con i prezzi più e meno alti di benzina e diesel.

Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha detto la sua riguardo l’aumento dei prezzi della benzina nei distributori italiani: “Nonostante nelle ultime ore siano le scese le quotazioni del petrolio, oggi in tutta Italia, in autostrada e in tutte le regioni salvo la Basilicata, sono aumentati lo stesso i prezzi dei carburanti, sia della benzina che del gasolio – si legge sul ‘Corriere della Sera’ – è l’ennesima dimostrazione di come si continui allegramente a speculare. Speriamo che il Governo abbassi le accise del gasolio di 40 centesimi altrimenti resterà sempre sopra il limite di 2 euro”.