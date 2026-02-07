Carnevale Viareggio, Jimmy Kimmel mostra in tv il carro su Trump

Carnevale di Viareggio, un carro allegorico su Donald Trump è stato mostrato in Tv da Jimmy Kimmel: l'opera d'arte è diventata subito virale negli Usa

Un carro del Carnevale di Viareggio su Donald Trump è diventato virale negli Stati Uniti d’America: merito di Jimmy Kimmel, presentatore e comico che lo ha mostrato in Tv.

Il carro su Trump al Carnevale di Viareggio in tv negli Usa

Jimmy Kimmel non è esattamente un sostenitore di Trump e per un periodo, dopo alcune dichiarazioni contro il Presidente degli Stati Uniti d’America, era stato sospeso il suo programma serale. Adesso il presentatore è tornato alla carica: nella puntata del ‘Jimmy Kimmel Live!’ di martedì 3 febbraio 2026, sono state mandate in onda le immagini della sfilata dei carri allegorici del Carnevale di Viareggio.

Durante il monologo del presentatore statunitense, è stato mostrato il carro intitolato ‘Native American Return‘ con un guerriero azteco intento a sottrarre lo scalpo a Donald Trump. La firma del carro allegorico è di Fabrizio Galli, scultore, pittore e artista a tutto tondo molto conosciuto a Viareggio, insieme sua figlia Valentina, artista altrettanto apprezzata.

Entrambi avevano realizzato un carro su Trump durante il suo primo mandato e hanno deciso di replicare con una nuova opera d’arte. Lo stesso Fabrizio Galli ha pubblicato su Instagram il video del momento in cui il suo carro fa la comparsa nello show statunitense, scrivendo: “Nel programma live americano di Jimmy Kimmel si parla del nostro carro allegorico Native American Return”.

Il significato del carro ‘Native American Return’

Come detto il carro ‘Native American Return’ mostra un guerriero azteco, con la testa di un’aquila, fare lo scalpo al Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump. Sul sito ufficiale del Carnevale di Viareggio, l’opera realizzata da Fabrizio e Valentina Galli è presentata così:

“Con la nuova ‘Era Trump’ il mondo è tornato indietro nel tempo, i diritti acquisiti sono spazzati via con una semplice firma. La Deportazione è la nuova arma. Dalle Sabbie del tempo ormai capovolto tornano a difendere il proprio popolo i nativi Americani. Il guerriero azteco, intento a togliere lo scalpo trumpiano, vuole ricordagli che l’immigrato è lui e che gli Usa sono solo uno degli Stati che popolano quella meravigliosa terra chiamata America. Ascolta qui la descrizione del carro”.

Gli autori del carro di Trump sono Fabrizio Galli e sua figlia Valentina. Fabrizio, nato proprio a Viareggio nel 1962, è considerato uno dei più innovativi maestri del Carnevale: fa parte di una delle famiglie più importanti della tradizione carnevalesca viareggina e fin da piccolo ha imparato a plasmare la cartapesta nell’hangar del padre Renato.

I carri sono sempre stati arte di famiglia: suo zio Arnaldo è stato il maestro più premiato nel Carnevale e un altro suo zio, Giorgio, è considerato un genio dei movimenti e della carpenteria legata ai carri allegorici. Dal 2022 a firmare i progetti e le realizzazioni insieme a Fabrizio c’è la figlia Valentina che si è diplomata all’Accademia delle Belle Arti di Carrara proprio con una tesi sulla teatralizzazione del Carnevale di Viareggio.

Fabrizio Galli aveva creato un carro dedicato a Donald Trump anche nel 2019: intitolato ‘Il Pa-Drone’, opera mastodontica che sfiorava i 20 metri di altezza e ispirata al personaggio dominante di Warhammer 40K, wargame tridimensionale futuristico. L’artista, con il carro, rese palpabile l’ambizione del Presidente americano di rilanciare le missioni Nasa sulla luna e creare il primo esercito spaziale.