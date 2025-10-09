Verdone sindaco di Roma per un giorno: l'annuncio di Gualtieri

Carlo Verdone sarà sindaco di Roma per un giorno, quello del suo 75esimo compleanno: l'annuncio del primo cittadino della Capitale, Roberto Gualtieri

Carlo Verdone sarà sindaco di Roma per un giorno: ad annunciarlo è stato il primo cittadino della Capitale, Roberto Gualtieri. Il gesto è simbolico nei confronti dell’attore romano che indosserà la fascia tricolore il 17 novembre 2025, data in cui festeggerà i suoi 75.

Carlo Verdone sindaco di Roma per i suoi 75 anni: l’annuncio di Gualtieri

Un regalo speciale a Carlo Verdone per il suo 75esimo compleanno: passerà una giornata da sindaco di Roma. L’annuncio è arrivato da parte di Roberto Gualtieri durante l’evento di ‘Repubblica Insieme’ intitolato ‘Roma, la fabbrica del Cinema’, in corso all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone:

“A Roma ci sarà un importante allargamento della maggioranza che mi sostiene. A novembre infatti ci sarà un nuovo ingresso nella giunta, in occasione dei suoi 75 anni, ho chiesto a Carlo Verdone di fare il sindaco per un giorno – ha dichiarato Roberto Gualtieri – lo fece Alberto Sordi e fu molto bello, Verdone quando l’ho chiamato era molto contento, ha accettato e quindi posso annunciare che il campo largo fa un passo avanti”.

Verdone nel corso della sua lunga e straordinaria carriera cinematografica, ha rivestito tanti ruoli sul grande schermo, ma mai quello del primo cittadino: ci andò “vicino” in Gallo Cedrone’ del 1998 quando il suo personaggio, quello di Armando Feroci, verso la fine del film si candidò a sindaco a capo di una lista civica, tenendo un discorso diventato “cult” tra gli appassionati, in cui proponeva di cementificare il fiume Tevere per realizzare un’enorme arteria stradale e risolvere una volta per tutte il problema del traffico a Roma.

Della possibilità di diventare veramente sindaco di Roma, Carlo Verdone ne parlò nel 2021, durante la presentazione della serie tv ‘Vita da Carlo’, rivelando di aver ricevuto una proposta: “Qualche anno fa mi avevano chiesto se volevo candidarmi – svelò l’attore – e mi avevano anche mostrato dei sondaggi con risultati spaventosi, si avvicinavano al 70%. Ho rifiutato, nella vita si può fare bene un lavoro solo e io so fare questo. Per fare il sindaco ci vuole passione e preparazione”.

Il precedente di Alberto Sordi

Un altro grandissimo attore romano, prima di Carlo Verdone, era stato sindaco per un giorno: si tratta di Alberto Sordi: l’episodio risale al 15 giugno del 2000, quando l’Albertone nazionale festeggiò il suo 80esimo compleanno e Francesco Rutelli, allora primo cittadino della Capitale, decise di cederli la fascia.

“Non avevo mai interpretato un sindaco ma adesso l’ho vissuto veramente, e questo mi basta” dichiarò Sordi nel corso di una giornata che lo vide incontrare, oltre a tutta la giunta, anche l’allora Presidente del Consiglio, Giuliano Amato.

Nel corso delle sue 24 ore da sindaco di Roma, Alberto Sordi ebbe anche l’occasione di fare una riflessione sul Centro Storico di Roma e sulla necessità di renderlo ecologico: “Il Centro di Roma consideriamolo con un grande museo a cielo aperto da praticare a piedi, anzi, in punta di piedi”.

In un’intervista del 2023, Rutelli ricordò così la giornata in cui cedette la fascia da sindaco ad Alberto Sordi: “Dovevo pensare a un regalo speciale per i suoi 80 anni che coincidevano con il 2000, l’anno del Giubileo – si legge su ‘CiviOnline.it’ – la Giunta comunale, quando ho proposto la delibera per Alberto Sindaco per un giorno, ha reagito con un applauso. E così le migliaia di cittadini che lo hanno festeggiato, dal Campidoglio alla Torre delle Milizie, al Parco di Villa Gordiani sulla Prenestina”.