Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno oggi: i suoi "atti"

L'attore Carlo Verdone è stato nominato per la giornata di oggi, 17 novembre, sindaco della città di Roma e parteciperà agli impegni sul territorio

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Nato a Roma il 17 novembre 1950, Carlo Verdone ha da sempre un legame indissolubile con la Capitale. Sia come attore che come regista, Verdone ha raccontato il territorio romano, la sua storia e la cultura come pochi altri, esaltandone pregi ma anche difetti. Per questo, nel giorno del suo 75esimo compleanno, la città di Roma ha deciso di fargli un regalo speciale: Verdone sarà sindaco per un giorno.

Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno

Il sindaco Roberto Gualtieri, durante l’evento Repubblica Insieme – Roma, alla fabbrica del Cinema all’Auditorium Parco della Musica, aveva annunciato che Carlo Verdone sarebbe stato sindaco di Roma per un giorno. La data prescelta è quella di oggi, 17 novembre 2025, in occasione del compleanno dell’artista. Verdone indosserà la fascia tricolore, prendendo parte alle attività istituzionali e ai sopralluoghi sul territorio come un vero primo cittadino.

L’idea di nominare Carlo Verdone “sindaco per un giorno” ha suscitato curiosità tra romani e fan e commozione nello stesso attore. Non è la prima volta che Roma offre la fascia tricolore a uno dei suoi artisti più celebri. L’ultimo era stato Alberto Sordi, il 15 giugno 2000, nel giorno del suo 80esimo compleanno. In quell’occasione, fu il sindaco Francesco Rutelli a cedergli la fascia per un giorno.

Sordi ha così vissuto una giornata da primo cittadino, ha incontrato la giunta, il Presidente del Consiglio Giuliano Amato e ha lanciato un appello per un Centro Storico più ecologico. Questa volta la concessione della fascia di Primo Cittadino è stata fatta a Carlo Verdone.

Le tappe della giornata di Carlo Verdone sindaco

La lunga giornata da sindaco di Carlo Verdone inizierà la mattina, quando l’attore arriverà in Campidoglio per partecipare alla Giunta in Sala delle Bandiere. Insieme al sindaco Gualtieri e agli assessori, l’attore prenderà parte all’approvazione di alcune memorie. Terminati gli impegni istituzionali, Verdone si sposterà nella zona est della città, nell’area di Villa Gordiani, teatro lo scorso luglio di una terribile esplosione.

Un incidente gravissimo è avvenuto qui in una zona di servizio dove un lavoratore ha anche perso la vita. In compagnia del sindaco, l’attore poi visiterà il cantiere per la messa in sicurezza della scuola Romolo Balzani; qui potrà osservare da vicino gli interventi in corso e incontrare gli operatori impegnati nella ricostruzione. La giornata proseguirà con Verdone che raggiungerà la zona de La Storta, dove il centro anziani “Cassia” offrirà un pranzo in suo onore. Qui troverà un ambiente familiare e accogliente, simile a quello che tante volte ha raccontato nei suoi film.

Nel primo pomeriggio l’itinerario lo porterà fuori dal centro, fino a Tragliatella, una frazione del comune di Fiumicino. Qui visiterà il cantiere dei lavori sulla rete fognaria di via Pettenasco, un intervento atteso da anni e particolarmente sentito dai residenti. Subito dopo incontrerà i cittadini in via Zubiena, ascoltando richieste, problemi e necessità di una comunità che vive in una zona periferica, spesso lontana dai riflettori della Capitale.

La chiusura della giornata avverrà di nuovo al Campidoglio, dove Verdone parteciperà a una seduta del Consiglio comunale in Aula Giulio Cesare. Al termine della seduta, Verdone deporrà la fascia tricolore che ha indossato per tutto il giorno e riceverà la Lupa Capitolina, la massima onorificenza che Roma concede alle personalità di maggior rilievo. Un riconoscimento che suggella non solo i suoi 75 anni, ma soprattutto il suo ruolo di amante della Città Eterna.