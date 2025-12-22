Cracco apre a Roma il ristorante Viride (e altri 2 locali): menù

Tutto è pronto per la nuova avventura romana: Carlo Cracco sta per aprire il ristorante Viride e altri due locali nel cuore della capitale, ecco il menù

Dopo il successo sulla scena glamour milanese, Carlo Cracco ha deciso di puntare su un nuovo panorama gastronomico, quello della capitale: lo chef sta per aprire ben tre locali a Roma, tra cui il ristorante Viride. Si tratta della variegata proposta culinaria del nuovo boutique hotel di lusso della catena Corinthia, che si affaccia per la prima volta in Italia. Cracco gestirà sia il ristorante signature dell’hotel che i due locali annessi, dove si serviranno piatti leggeri e cucina tradizionale. Scopriamo qualcosa in più.

Dov’è il nuovo ristorante Viride di Cracco a Roma

Si chiamerà Viride, dal nome latino “viridis”, che significa verde: è un omaggio alle colline di Roma, su cui il ristorante avrà una splendida vista. A gestirlo sarà Carlo Cracco, che si cimenta per la prima volta nel cuore della capitale con tre diverse proposte di ristorazione. Il locale si trova in piazza del Parlamento, nello storico quartiere di Campo Marzio. È una location d’eccezione, alle spalle di Montecitorio: l’edificio in questione ha ospitato in passato la sede centrale della Banca d’Italia. Ora vi sorge il Corinthia Rome, nuovo boutique hotel di lusso con 60 camere (di cui 21 suite), due ristoranti e un bar, oltre ad una spa ricavata dal vecchio caveau della banca.

Oltre 9.700 metri quadri distribuiti su 7 livelli e un restauro durato molti anni: il nuovo hotel conserva alcuni degli elementi di pregio originali, come i marmi e gli antichi affreschi, in un contesto più moderno e di lusso, grazie al lavoro di G.A. Design. L’inaugurazione è prevista per febbraio 2026, ma il soggiorno al Corinthia Rome non sarà certo alla portata di tutti. I prezzi per una suite possono arrivare a più di 3.000 euro a notte, per un’esperienza indimenticabile nel cuore della capitale. Sicuramente più accessibile sarà il ristorante Viride, e ancora di più le altre due proposte culinarie dell’hotel.

Cosa si mangia al ristorante Viride di Cracco a Roma

Sono ancora pochi i dettagli noti sul menù che verrà servito al ristorante Viride di Roma: lo chef Carlo Cracco porterà in tavola senza dubbio alcuni dei suoi piatti più famosi, come rivela il “Corriere della Sera”. Accanto al suo celebre tuorlo d’uovo marinato, ci sarà spazio per proposte più tradizionali: “Penso ovviamente alla cucina romana, col rispetto dovuto a una città che sta dicendo moltissimo anche dal punto di vista gastronomico” – ha spiegato Cracco in un’intervista rilasciata proprio al “Corriere”. E, per chi vorrà sperimentare la cucina dello chef in versione più abbordabile, ci sono gli altri due locali del Corinthia Rome.

Tutti i locali di Carlo Cracco a Roma

Se il Viride sarà il fiore all’occhiello della proposta ristorativa dell’hotel Corinthia di Roma, altri due locali completeranno l’offerta. Il primo è La Piazzetta, il ristorante situato nel cortile interno dell’antico palazzo che ospita l’hotel. Qui verranno serviti piatti celebri della tradizione romana tutto il giorno, Particolarmente curata è la location, con cucina a vista e un elegante giardino a fare da sfondo al ristorante. Per una colazione o un aperitivo, invece, c’è l’Ocra Bar: ispirato ai colori e alle texture dei tramonti romani, è il luogo ideale per consumare un pasto veloce o un drink. Oltre a piatti leggeri, verranno serviti cocktail d’autore e annate rare di super alcolici per veri intenditori.