Carla Bruni e Sarkozy in vacanza in Valle d’Aosta: la location

Vacanze italiane per Carla Bruni e l'ex presidente Nicolas Sarkozy: ecco dove la coppia ha scelto di trascorrere delle giornate di puro relax

Carla Bruni e Nicolas Sarkozy non sono una coppia qualunque. Lei, ex modella e cantautrice nata a Torino ma naturalizzata francese, lui è un ex presidente della Repubblica Francese che sta affrontando diversi problemi con la giustizia. Insieme formano una delle coppie più affascinanti e chiacchierate del panorama internazionale. Per trascorrere dei momenti di pura spensieratezza e lasciarsi alle spalle alcuni problemi la coppia ha scelto quest’anno di trascorrere le vacanze estive in Italia.

Vacanze in Valle d’Aosta per Carla Bruni e Nicolas Sarkozy

Lontani da Parigi, dal clamore mediatico e dagli impegni istituzionali, Carla Bruni e Nicolas Sarkozy hanno deciso di rifugiarsi in uno degli angoli più riservati e affascinanti delle Alpi italiane: la Valle d’Aosta. Niente alberghi di lusso o località mondane: l’ex première dame e il marito hanno optato per il rifugio di Aroula, un luogo intimo a 2.032 metri di altitudine, immerso nella quiete del piccolo villaggio Walser di Cunéaz, raggiungibile solo a piedi durante la stagione estiva o con sci e motoslitta in inverno.

È stata proprio Carla Bruni a svelare la loro destinazione, pubblicando su Instagram un video che li ritrae durante questo loro soggiorno. La coppia appare serena e affiata mentre condivide un tagliere di formaggi tipici locali. Tra i commenti, centinaia di fan hanno espresso ammirazione e affetto. Per Sarkozy non è stato un periodo facile quello degli ultimi mesi a causa di una condanna giudiziaria. Condannato a tre anni di carcere, di cui uno da scontare con braccialetto elettronico, l’ex presidente ha ottenuto nel maggio 2025 la libertà condizionale, favorita anche dal compimento del suo 70° compleanno, che in Francia permette misure alternative più agevoli.

Non è la prima volta che la coppia condivide i propri momenti di relax. Solo poche settimane fa Carla aveva pubblicato un altro video, diventato popolare, dove i due sfrecciavano in scooter al ritmo di Dolce Vita di Ryan Paris. Sarkozy alla guida con camicia sbottonata e occhiali da sole, Carla stretta dietro di lui, con il viso appoggiato sulla sua spalla. Il video, però, ha fatto molto discutere in quel caso perché la coppia viaggiava in scooter senza casco.

La Val d’Ayas, meta esclusiva dei vip amanti della montagna

La località scelta dalla coppia si trova nel cuore della Val d’Ayas, suggestiva località della Val d’Aosta tra boschi, pascoli alpini e vette che superano i tremila metri. A poca distanza da Champoluc e a circa 13 chilometri da Ayas, il rifugio di Aroula si inserisce in un paesaggio perfetto per chi cerca natura incontaminata, pace e panorami mozzafiato.

Il villaggio Walser di Cunéaz, dove si trova il rifugio, è uno dei gioielli nascosti della regione. La zona è amata da appassionati di trekking, sci e alpinismo, ma anche da tanti personaggi famosi che qui trovano privacy e discrezione. Tra i frequentatori, oltre a Bruni e Sarkozy, si contano anche nomi della cultura e dello spettacolo, come lo scrittore Alessandro Baricco. La scelta della Valle d’Aosta non è casuale. La regione offre paesaggi spettacolari, una qualità della vita ottima, ma anche molta riservatezza, tutte caratteristiche che la rendono una meta ideale per chi vuole sfuggire alla pressione mediatica.