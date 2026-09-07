Fabio Caressa spiazza tutti sulla carbonara: la sua rivelazione

Fabio Caressa ha spiazzato tutti sulla ricetta della carbonara, piatto simbolo della cucina romana: cosa ha rivelato il giornalista a un podcast

Fabio Caressa è uno dei giornalisti sportivi più amati, apprezzati e seguiti d’Italia: la sua voce ha raccontato momenti entrati nella storia del calcio italiano e internazionale, su tutti la finale dei Mondiali del 2006 che vide gli azzurri trionfare ai calci di rigore contro la Francia.

Fabio Caressa e la rivelazione sulla carbonara

Romano doc trapiantato a Milano, Caressa di recente è stato protagonista di una dichiarazione sulla carbonara che ha spiazzato in tanti: lo ha fatto nel corso di un episodio di ‘De Core Podcast’, il podcast di interviste condotto da Alessandro Pieravanti e Danilo di Fiumicino.

Nel corso della lunga chiacchierata a tre, a un certo punto è stato affrontato il tema della cucina: tra ricordi e considerazioni varie, si è parlato della carbonara, piatto simbolo della cucina romana.

“A Roma è vero che se vai in un ristorante, in un qualsiasi tipo di ristorante, anche in versione gourmet ma la carbonara deve esserci” ha dichiarato Caressa che poi rivolgendosi ai suoi due interlocutori, ha chiesto: “Ma voi la carbonara l’avete sempre mangiata col guanciale? Perché all’epoca mia era con la pancetta, affumicata pure. Poi l’hanno presa i cuochi, ma a Roma la carbonara era un’altra cosa, alla fine era uova e bacon con la pasta dentro”.

Non è la prima volta in cui Fabio Caressa dichiara pubblicamente di mangiare la carbonara con la pancetta piuttosto che con la carbonara: il noto giornalista lo aveva già spiegato in un’intervista concessa al Gambero Rosso nel 2024 in occasione dell’uscita del libro ‘Calcio e Pepe. Insieme è meglio’ scritto a quattro mani con la moglie Benedetta Parodi, a sua volta giornalista e conduttrice tv di diversi programmi legati al mondo della cucina.

Invitato a rivelare quale fosse il suo piatto del cuore, Caressa aveva risposto: “La carbonara, anche se ammetto di mangiarla solitamente con la pancetta affumicata e non con il guanciale, che a casa mia era riservato all’amatriciana“.

La ricetta della carbonara e la verità su guanciale e pancetta

Quando si parla di carbonara, qualsiasi modifica di quella che oggi è considerata universalmente come la ricetta tradizionale provoca sempre grandi polemiche. Ne sa qualcosa Martha Stewart che nel 2021 ha destato scalpore con la sua ricetta rivisitata della carbonara: sui social insorsero per la presenza della panna, per l’uso del parmigiano al posto del pecorino romano e soprattutto del bacon, preferito al guanciale.

Inserita al primo posto nella classifica dei piatti di pasta preferiti dagli italiani, la carbonara è conosciuta, ammirata e purtroppo anche imitata (in molti casi male) in tutto il mondo. Secondo un rapporto dell’Accademia italiana della cucina, la ricetta originale della pasta alla carbonara risulta la più falsificata tra le ricette italiane all’estero: nelle varianti principali di solito si sostituisce il pecorino romano con grana o parmigiano reggiano, si utilizza la pancetta al posto del guanciale e spesso si aggiungono anche ingredienti come la cipolla e la panna. Pur declinata in diverse versioni, la ricetta non ammette altri ingredienti oltre al guanciale, il pecorino romano, il tuorlo d’uovo e il pepe.