Cardi B a Trieste, la cena speciale: "Difficile da credere"

Cardi B a Trieste, una cena speciale segna il soggiorno della rapper in città e accompagna nuovi avvistamenti in Friuli Venezia Giulia negli ultimi giorni

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Negli ultimi giorni Cardi B è stata avvistata a Trieste, dove la rapper statunitense ha trascorso una serata in città e cenato in un locale del centro, episodio poi documentato attraverso fotografie e condivisioni sui social.

Perché Cardi B è a Trieste

A documentare una delle tappe triestine dell’artista sono state le Bracerie Venete, ristorante di via Madonnina che nei giorni scorsi ha pubblicato sui propri canali social una fotografia della cantante insieme allo staff.

La visita ha sorpreso gli stessi gestori, che, come si legge su ‘TriestePrima’, sulla loro pagina Facebook delle Bracerie Venete hanno scritto: “Ci sono serate che ti lasciano davvero senza parole. Ieri sera è successa una di quelle cose che non vi risulterebbero facili da credere se non ci fosse una foto a testimoniarlo: è venuta a trovarci Cardi B.”

E poi continuano: “Vedere una star internazionale di questo calibro sedersi ai nostri tavoli è un’emozione enorme e un grandissimo onore. Ma la cosa che ci rende più orgogliosi in assoluto non è solo la sua presenza, ma il luogo in cui è successo. Nessun vanto, solo tanta gratitudine per chi sceglie di condividerci un pezzo della propria serata, che arrivi dall’altra parte della strada o dall’altra parte dell’oceano”.

Del resto, Cardi B è una delle figure più conosciute della scena rap statunitense e nel 2018 ha conquistato un Grammy Award grazie all’album ‘Invasion of Privacy’.

Nella sua carriera avrebbe superato i 23 milioni di dischi venduti, mentre I Like It, uno dei singoli che hanno segnato la sua affermazione internazionale, ha oltrepassato i due miliardi di ascolti su Spotify. In Italia il brano ha ottenuto anche un disco di platino.

La presenza della rapper nel capoluogo giuliano era stata segnalata già nella serata di lunedì 31 agosto, quando sarebbe stata vista insieme a Maduka Okoye, portiere dell’Udinese e della nazionale nigeriana, che erano già comparsi insieme pubblicamente nei mesi precedenti, circostanza che aveva alimentato l’attenzione della stampa internazionale; al momento, tuttavia, non risulta una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati sulla natura del loro rapporto.

Quali sono state le altre tappe di Cardi B

La cena alle Bracerie Venete rappresenta soltanto una delle apparizioni registrate durante il soggiorno di Cardi B nel Nord-Est. Nei giorni della sua permanenza in Friuli Venezia Giulia, infatti, la cantante è stata segnalata anche insieme a Okoye in altri locali, mentre fotografie e post pubblicati sui social hanno permesso di ricostruire parte dei suoi spostamenti.

A Trieste i due sarebbero stati fotografati anche in via Zanon, all’esterno dell’osteria Al Fagiano; la loro presenza nel capoluogo arriva dopo altri avvistamenti che nei mesi scorsi avevano già acceso la curiosità intorno alla coppia. Cardi B e il portiere dell’Udinese erano apparsi insieme a luglio durante una sfilata di Jean Paul Gaultier alla Paris Fashion Week e successivamente erano stati segnalati anche a Venezia.

Il viaggio ha poi interessato Udine, dove Cardi B e Okoye hanno trascorso una serata al ristorante messicano El Jalapeño, in via Adriatica, nella zona di Sant’Osvaldo. Anche in questo caso il locale ha condiviso sui social immagini legate alla visita della rapper, trasformando una normale serata di fine estate in un altro episodio destinato a circolare rapidamente online.