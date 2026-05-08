La carbonara di Wesley della Roma è un caso: gli errori

La carbonara cucinata da Wesley, calciatore brasiliano della Roma, è diventata un caso sui social: gli errori commessi dall'esterno dei giallorossi

Wesley, calciatore brasiliano della Roma, ha pubblicato un video su TikTok che lo vede alle prese con la preparazione della carbonara, uno dei piatti italiani (e romani) più apprezzati al mondo. Il suo gesto è stato apprezzato in modo particolare dai tifosi giallorossi, anche se non sono mancate alcune critiche per qualche errore commesso ai fornelli.

Carbonara di Wesley: gli errori

La ricetta della carbonara va seguita passo dopo passo per poter preparare il piatto come insegna la tradizione: Wesley ha cercato di fare il possibile, ha seguito i vari passaggi ma è ‘caduto’ su un paio di ingredienti: la pancetta e il parmigiano.

Secondo la tradizione, infatti, per una carbonara che si rispetti bisogna utilizzare il pecorino romano e il guanciale. Il calciatore brasiliano della Roma, invece, nel piatto che ha cucinato, ha utilizzato il parmigiano (in busta) e la pancetta: due ingredienti che non sono passati inosservati agli occhi degli utenti dei social, generando centinaia di commenti sotto il video postato dall’esterno giallorosso.

Tra i tanti commenti, c’è stato anche quello di un utente che ha trovato un ulteriore errore nella cottura della pasta, con il giocatore che sembra aver messo gli spaghetti prima che l’acqua bollisse: “L’acqua va prima bollita – ha suggerito l’utente a Wesley – e poi cali la pasta, altrimenti si incolla”.

A un certo punto, tra un commento e l’altro, è arrivato anche quello di Amanda Martins, la compagna di Wesley: la ragazza ha ‘difeso’ gli ingredienti usati dal calciatore brasiliano, scrivendo “A casa ci piace così”.

Perché la carbonara di Wesley è diventata virale

Al di là delle segnalazioni relative agli errori commessi in fase di preparazione, la carbonara di Wesley è stata accolta con grande entusiasmo dal web. In generale gli utenti dei social hanno apprezzato lo sforzo compiuto dall’esterno brasiliano, applaudendo il risultato finale ritenuto accettabile per uno straniero poco avvezzo alle specialità di casa nostra.

I tifosi della Roma, poi, sono praticamente impazziti di gioia nel veder cucinare un piatto romano da uno dei beniamini ammirati ogni settimana allo stadio Olimpico: su ‘X’ è pieno di post dedicati alla carbonara di Wesley, diventata virale nel giro di poche ore, tra apprezzamenti e meme.

Nato ad Acailandia nel 2003, Wesley è un terzino della Nazionale brasiliana e della Roma: in giallorosso è arrivato nell’estate del 2025 dal Flamengo, voluto fortemente dal nuovo allenatore Gian Piero Gasperini che lo aveva corteggiato anche quando sedeva ancora sulla panchina dell’Atalanta.

Cresciuto prima nelle giovanili dell’Atletico Tubarao e poi in quelle del Flamengo, ha esordito nel massimo campionato brasiliano nel 2021. In patria, con la maglia del Mengao, ha vinto due Campionati carioca, due Taca Guanabara, due Coppe del Brasile, una Supercoppa brasiliana e una Coppa Libertadores, senza però scendere in campo nella finalissima vinta 1-0 contro l’Athletico Paranaense grazie a un gol dell’ex interista Gabigol.

L’esordio in Nazionale è avvenuto il 20 marzo del 2025 nel match di qualificazione ai Mondiali vinto dal Brasile contro la Colombia. Al mese di maggio 2026, sono in totale 6 le presenze con la maglia della Nazionale allenata da Carlo Ancelotti: in virtù delle ottime prestazioni offerte con la Roma, è molto probabile che venga convocato per i Mondiali in programma a giugno tra USA, Canada e Messico.