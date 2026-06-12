Capri diventa area protetta (dopo il caso LeBron James)

Capri diventa area protetta: annuncio arrivato a qualche giorno di distanza dal caso LeBron James che aveva giocato a golf davanti ai Faraglioni

Capri diventa area marina protetta: il lungo iter è arrivato alla svolta attesa da anni, alla vigilia dell’inizio della stagione estiva e a pochi giorni di distanza dal caso LeBron James che aveva giocato a golf sul suo yacht davanti ai Faraglioni, facendo riaprire la questione legata alla tutela dell’isola campana.

Capri diventa area protetta

In commissione Ambiente alla Camera dei deputati il via libero al testo e adesso toccherà al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, emanare il decreto istitutivo e anche la ‘zonazione’ definitiva: tra i nodi cruciali troviamo la la tutela dei Faraglioni che saranno preclusi alle rotte dei mega yacht e l’individuazione di alcuni hotspot di biodiversità nei quali sarà vietata anche la pesca.

La conferma della nomina dell’istituzione dell’area marina protetta per Capri è arrivata da parte di Lorenzo Coppola, il presidente di Federalberghi dell’isola: “Oggi è una giornata storica per la tutela del nostro patrimonio naturale e per il futuro economico del territorio, son la prevista definitiva approvazione del decreto istitutivo alla Camera dei Deputati, l’Area Marina Protetta dell’Isola di Capri diventa finalmente realtà – si legge su ‘Repubblica’ – si tratta dell’ultimo, fondamentale tassello che va a completare lo scacchiere delle tutele nel Golfo di Napoli”.

E ancora: “Con questo provvedimento il golfo partenopeo diventa ufficialmente il primo in Italia a essere interamente coperto e salvaguardato da aree marine protette, un primato nazionale che restituisce centralità alla salute del nostro mare”. Abbiamo aspettato veramente troppo tempo, a discapito del nostro territorio e della salute dei nostri ecosistemi, e oggi non è più il momento dei rinvii”.

Per Coppola, dopo una lunga attesa, finalmente “Si concretizza un’iniziativa che avrebbe dovuto essere realizzata già da anni. L’istituzione del parco marino non deve essere vista come un vincolo, bensì come una straordinaria opportunità di valorizzazione del mare e di tutte le attività a esso collegate”.

La volontà di proteggere Capri e le acque che la circondano in modo strutturato è sul tavolo da anni: diverse associazioni ambientaliste da tempo sostengono il progetto finalizzato all’istituzione dell’area marina protetta, portando avanti un percorso che spesso si è scontrato con i dubbi di una parte degli operatori del mare, preoccupati dei possibili effetti sulle attività economiche.

Cosa è successo con LeBron James a Capri

L’attesissima svolta per l’istituzione dell’area marina protetta a Capri è arrivata a qualche giorno di distanza dal caso LeBron James: il cestista dei Los Angeles Lakers, in vacanza sull’isola azzurra, aveva postato sui social un video che lo ritraeva mentre giocava a golf sul suo yacht davanti ai Faraglioni.

Le immagini avevano dato vita a tante polemiche sui social, riaccendendo la questione legata alla tutela ambientale dell’isola. Legambiente Campania, attraverso la propria pagina ufficiale di Facebook, aveva colto la palla al balzo per ribadire quanto fosse importante istituire l’area protetta, chiedendo aiuto alla stella NBA, presente nell’elenco dei 100 sportivi più influenti al mondo insieme agli italiani Jannik Sinner e Kimi Antonelli:

“Da anni chiediamo che a Capri venga istituita l’area protetta, perché un luogo così fragile non può restare senza regole. E allora lanciamo un invito proprio a LeBron: unisciti a noi, aiutaci a fare un appello per proteggere davvero questo patrimonio unico. Sarebbe bello che tu fossi l’ultimo a giocare a golf verso i Faraglioni e il primo a sostenere la nascita dell’area marina protetta”.

Anche se indirettamente, LeBron potrebbe aver contribuito ad accelerare l’iter per l’istituzione dell’area marina protetta a Capri, facendo avverare un desiderio atteso da anni per una delle località più spettacolari d’Italia, conosciuta in tutto il mondo e visitata da milioni di turisti provenienti da ogni angolo del pianeta.