I capoluoghi più economici dove comprare casa in Italia
di
Prendendo in considerazione le ultime rilevazioni del mese di luglio del 2025, Idealista ha stilato la classifica dei capoluoghi più economici dove comprare casa in Italia. I prezzi degli immobili usati sono aumentati dello 0,3% nel nostro Paese, raggiungendo un valore medio di 1.833 euro al metro quadrato, ma ci sono 15 capoluoghi dove il prezzo richiesto è inferiore ai 1.000 euro al metro quadrato, nella maggior parte dei casi al Sud, con due eccezioni che riguardano il Piemonte. In generale in 59 città italiane sono stati rilevati valori degli immobili che si trovano al di sotto della media nazionale
