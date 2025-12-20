Capodanno da record a Rimini, il più lungo al mondo grazie a musica, luci sul mare e musei aperti per una festa che attraversa tutta la città

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Rimini si prepara a salutare il nuovo anno con un evento fuori scala, capace di riscrivere il calendario delle feste di fine anno. Capodanno da record a Rimini, il più lungo al mondo, non è solo uno slogan: dietro c’è un progetto che coinvolge l’intera città, dal centro storico al mare, e che promette di trasformare San Silvestro in un’esperienza diffusa, continua, sorprendente. I dettagli emergono poco alla volta, ma il dato certo è uno: il conto alla rovescia, qui, durerà molto più di una notte.

Come Rimini ha trasformato il Capodanno in un evento da record mondiale

La definizione di Capodanno più lungo del mondo nasce dalla durata complessiva dell’evento, che si sviluppa lungo un arco temporale di circa cinquanta ore. Non una singola notte di festeggiamenti, quindi, ma una sequenza continua di appuntamenti che accompagnano cittadini e visitatori dal pre-serata del 31 dicembre fino alle prime ore del nuovo anno inoltrato.

A rendere possibile questa estensione è un modello di festa diffusa, pensato per occupare contemporaneamente più luoghi simbolici di Rimini. Il centro storico, le piazze principali, i teatri, i musei e il fronte mare diventano parti di un unico grande palcoscenico urbano, con eventi che si susseguono senza soluzione di continuità. Rimini ha puntato su una regia coordinata, capace di distribuire flussi e pubblico, evitando la concentrazione in un solo spazio.

Un altro elemento chiave è l’impianto scenografico. L’illuminazione artistica si è estesa per oltre cento chilometri, collegando quartieri, borghi e aree costiere in un percorso luminoso che accompagna simbolicamente la festa. Anche il mare entra nel racconto: il litorale invernale è stato integrato nel programma con installazioni e camminamenti illuminati, trasformando una stagione tradizionalmente “di pausa” in parte attiva dell’evento.

Il cuore simbolico resta la mezzanotte, segnata da fuochi d’artificio e da un’azione scenica sulla Rocca Malatestiana, ma la particolarità sta proprio nel fatto che questo momento non rappresenta una fine, bensì una soglia. Dopo lo scoccare dell’anno nuovo, la festa non si esaurisce: prosegue, cambia ritmo, attraversa linguaggi diversi e continua a occupare la città fino alle prime ore del mattino.

Cosa fare a Rimini a Capodanno

Il programma del Capodanno a Rimini si è costruito come un mosaico di proposte pensate per pubblici differenti. La musica è uno degli assi portanti, con concerti che hanno fatto da anteprima nei giorni precedenti e una notte di San Silvestro dominata da dj set e dancefloor urbani distribuiti tra piazze e spazi culturali.

Le principali piazze del centro storico si sono trasformate in luoghi di aggregazione musicale, affidati a dj legati alla storia del clubbing riminese e affiancati da ospiti del mondo radiofonico. Accanto alla musica dance, trovano spazio altri generi: dall’elettronica alle sonorità swing, fino ai balli latinoamericani e, per la prima volta in modo strutturato, alla tradizione del liscio, portata in strada con una parata dedicata.

Un ruolo centrale è stato riservato anche ai luoghi della cultura. Teatri, musei e palazzi storici hanno previsto aperture straordinarie gratuite nella sera del 31 dicembre, diventando tappe di un itinerario che intreccia spettacolo, patrimonio e partecipazione; l’idea è infatti quella di un Capodanno “da attraversare”, più che da presidiare, in cui il pubblico si muove liberamente tra un evento e l’altro.

Il mare, infine, completa il quadro. I fuochi sul litorale e le installazioni luminose lungo la costa rafforzano l’immagine di una città che non si ritrae in inverno, ma anzi utilizza la stagione fredda per raccontarsi in modo diverso in questo Natale 2025.