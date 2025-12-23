Capodanno a Madonna di Campiglio, 10mila euro per una notte

Capodanno a Madonna di Campiglio prezzi record: fino a 10mila euro per una notte, poche offerte, alta domanda e paragone con altre località alpine

L’ultimo monitoraggio delle disponibilità turistiche per San Silvestro restituisce un dato importante: tra poche soluzioni rimaste, domanda concentrata e tariffe che salgono rapidamente, Capodanno a Madonna di Campiglio torna al centro del dibattito sul costo delle festività invernali, con prezzi che arrivano a 10mila euro per una notte e fotografano un mercato sempre più selettivo nelle località alpine di punta.

Quanto costa dormire a Capodanno a Madonna di Campiglio

L’analisi delle piattaforme di prenotazione ha evidenziato come, a Madonna di Campiglio, una delle pochissime soluzioni disponibili per la notte di San Silvestro abbia raggiunto una cifra prossima ai diecimila euro. Si tratta di un appartamento di dimensioni medio-piccole, poco più di sessanta metri quadrati, con due camere da letto, proposto come alloggio di fascia alta.

Il dato che ha colpito maggiormente non è stato solo l’importo complessivo, ma il rapporto tra prezzo e superficie: un valore che, se rapportato al costo al metro quadrato, ha richiamato più il mercato immobiliare che quello dell’ospitalità turistica.

Secondo quanto emerso, non si tratterebbe di una scelta isolata o di un errore di sistema, ma del risultato di una combinazione precisa: prenotazioni tardive, altissima richiesta per la notte simbolicamente più ambita dell’anno e disponibilità ridotte al minimo.

In questo contesto, anche il cosiddetto effetto psicologico dei prezzi “ribassati” attraverso cifre che terminano in 9 non ha trovato spazio, lasciando il numero pieno e tondo a raccontare da solo l’eccezionalità della situazione.

A rendere il confronto ancora più evidente è stato il raffronto con viaggi internazionali di lusso. Dalle simulazioni effettuate negli stessi giorni emerge come, a parità di date, un soggiorno all’estero con volo e hotel di fascia alta potesse risultare complessivamente meno oneroso rispetto a una sola notte in montagna.

Un ulteriore elemento emerso dall’analisi riguarda le prenotazioni a lungo termine. Simulando un soggiorno per il Capodanno degli anni successivi, i prezzi medi a Madonna di Campiglio risultano più bassi rispetto al dato record, ma comunque elevati se confrontati con altre grandi città europee, in quanto anche per il Capodanno 2027 si parla già di 4000 euro a notte.

Perché a Capodanno i prezzi nelle località alpine salgono

Spostando lo sguardo su altre località del Trentino-Alto Adige, il quadro è apparso più articolato e, ial confronto, decisamente più accessibile. A Trento, per la notte del 31 dicembre, le soluzioni disponibili sono risultate poche, ma con prezzi sensibilmente inferiori, attorno a qualche centinaio di euro per piccoli appartamenti. Allungando il soggiorno a tre notti, le opzioni aumentano, pur con strutture spesso situate a una certa distanza dal centro storico.

Una situazione simile è emersa a Bolzano, dove le tariffe per la sola notte di Capodanno si sono mantenute su valori più contenuti rispetto a Campiglio, pur restando elevate rispetto alla media stagionale.

Nelle località sciistiche più rinomate, come la Val Gardena, il Capodanno resta un periodo di alta stagione, con soggiorni di più notti che partono da cifre importanti ma lontane dai picchi registrati a Campiglio.

In Val di Fiemme, invece, i costi medi sono apparsi più contenuti, soprattutto per chi ha accettato soluzioni con spazi ridotti o sistemazioni essenziali.

Il quadro complessivo restituisce così l’immagine di un Capodanno sempre più selettivo, in cui tempistiche di prenotazione, durata del soggiorno e scelta della destinazione incidono in modo decisivo sul budget finale.