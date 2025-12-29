Capodanno 2026 Rai e Mediaset: le location in Italia

È tutto pronto per il classico concertone di Capodanno, che ancora una volta vedrà Rai e Mediaset competere: ecco le location dei due appuntamenti principali

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Non c’è Capodanno senza concerto in piazza, con grandi artisti sul palco, maxi countdown e bottiglie di spumante da stappare per salutare l’arrivo del 2026. Immancabili, come sempre, i due appuntamenti trasmessi in diretta su Rai1 e Canale 5: tengono compagnia a milioni di italiani, che festeggiano l’ultima notte dell’anno a casa o al ristorante. Quali sono le location scelte stavolta per i due concerti più importanti, e quali gli artisti che si esibiranno? Scopriamolo insieme.

Dove si tiene il concerto di Capodanno 2026 su Canale 5

Tanti sono i concerti in piazza che si terranno l’ultima sera del 2025, per accompagnare il pubblico verso il nuovo anno con buona musica ed effetti speciali. Ma sono due gli eventi davvero imperdibili, i quali vengono annualmente trasmessi in diretta tv e via radio.

Lo spettacolo “Capodanno in Musica”, che potrà essere seguito in diretta su Canale 5, torna ad animare la città di Bari: la location scelta è piazza Libertà, che aveva già ospitato il concertone targato Mediaset per due anni consecutivi. A condurre la serata sarà Federica Panicucci, per la seconda volta accompagnata da Fabio Rovazzi. L’appuntamento è previsto per le 21:50 e si concluderà a notte inoltrata, per accompagnare il pubblico nelle primissime ore del 2026.

Sul palco, in attesa della mezzanotte, si alterneranno alcuni dei nomi più interessanti del panorama musicale italiano. Ecco tutti gli artisti già annunciati:

Gigi D’Alessio;

Umberto Tozzi;

Raf;

The Kolors;

Sarah Toscano;

Baby K;

Fred De Palma;

Riccardo Fogli;

Iva Zanicchi;

Mietta;

Mida;

Federica Abbate;

Tony Maiello;

Alessio Bernabei;

I Desideri;

Petit;

Mew;

Young Hash;

Vida Loca;

Cioffi;

Eddie Brock.

In occasione del concerto dei 31 dicembre 2025, naturalmente, sono stati previsti cambiamenti alla viabilità nel centro storico e nelle aree adiacenti a piazza Libertà, con l’introduzione di ztl e divieti di sosta temporanei. Tutte le informazioni aggiornate sono state comunicate sul sito ufficiale del Comune di Bari.

La location del concerto di Capodanno 2026 su Rai1

La concorrenza, per Canale 5, sarà ancora una volta “spietata”: Rai1 ha in programma un’altra edizione de “L’anno che verrà”, ormai storico concertone di Capodanno, alla cui guida ci sarà – per la seconda volta – Marco Liorni. La scelta della location, frutto di un accordo tra la Rai e la Regione Calabria, è ricaduta sulla città di Catanzaro. In particolare, a fare da sfondo allo spettacolo sarà il lungomare cittadino e i suoi bellissimi panorami della costa ionica.

L’appuntamento, previsto per le ore 21:00 e in onda fino a tarda notte, avrà come protagonisti molti cantanti tra i più amati dal pubblico. Ecco il cast finora reso ufficiale:

Orietta Berti;

Patty Pravo;

Cristiano Malgioglio;

Big Mama;

Clementino;

Diodato;

Ermal Meta;

Donatella Rettore;

Sal Da Vinci;

Leo Gassman;

Romina Power;

I Ricchi e Poveri.

Anche in questo caso, la città si prepara a vivere alcuni giorni impegnativi per via dell’organizzazione del concerto di Capodanno 2026, con limitazioni del traffico e divieti di sosta, i quali rimarranno in vigore sino alla rimozione delle strutture destinate allo spettacolo. Ogni informazione è reperibile sul sito ufficiale del Comune di Catanzaro.